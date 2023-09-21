'Пока Украина не победит, никто не будет в безопасности': в Литве призвали партнеров предоставить ВСУ больше оружия

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что союзники Киева должны обеспечить победу Украины в войне против России. Он предупредил, что "пока Украина не победит, никто не будет в безопасности".

Об этом сообщает CNN. По словам главы литовского МИД, если Украина не победит, то мир ждет новая геополитическая реальность.

"Если Украина не сможет отразить вторжение России и вернуть себе территорию, это означает новую геополитическую реальность для всех – не только для Украины, не только для Литвы и тех, кто граничит с Россией, но, по сути, каждая страна теперь должна переосмыслить, где и как они будут жить, если Украина не сможет победить", – заявил Ландсбергис.

Ландсбергис добавил, что союзникам "нужно набраться терпения", подчеркнув, что "это очень трудная война" и Украине нужно больше оружия.

"Они платят за контрнаступление своей кровью, жизнями своего народа. Мы просто оплачиваем счета. Поэтому я не думаю, что морально правильно ожидать, что они пойдут быстрее или критиковать, что они не достигают целей. Они делают все, что могут, и я полностью уверен, что они смогут победить", – сказал литовский министр.

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Стоит отметить, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину является "войной на истощение", но она не зашла в тупик. Норвежский политик отметил: Киеву нужна дополнительная поддержка.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее генсек Североатлантического альянса отметил: Киеву необходимы гарантии безопасности, чтобы история не повторилась. Однако нет никаких сомнений, что Украина в конце концов будет в НАТО.

– Столтенберг также призвал ряд представителей Запада не критиковать контрнаступление Сил обороны, а доверять украинским военным и помогать им. "Вы не можете сидеть здесь, в Брюсселе, штаб-квартире НАТО или ЕС, и рассказывать, каким образом нужно воевать. Это их задача, они рискуют своей жизнью", – подчеркнул он.

– Столтенберг неоднократно указывал на то, что исключительно Киев может принимать решения касательно переговоров с Москвой и решать, какой исход будет приемлемым.

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