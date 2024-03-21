'Это важный сигнал': Зеленский встретился с главой Военного комитета НАТО Бауэром. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робертом Бауэром. Стороны обсудили оборонные нужды Украины и необходимость дополнительных систем ПВО.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram. Он отметил, что это единственная возможность оградить украинцев от ракетных и дроновых атак россиян. Примечательно, что это первый визит Бауэра в Украину с начала полномасштабной войны.

"Это важный сигнал поддержки для нашего общества. Поддержка со стороны НАТО и государств-членов Альянса очень важна", – отметил Зеленский.

Напомним, усиление противовоздушной обороны Украины Зеленский также обсудил также с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Иностранный чиновник лично убедился в необходимости надежной защиты неба во время своего визита в Одессу 6 марта, когда оккупанты нанесли удар по городу.

Также стороны договорились ускорить работу над двусторонним соглашением безопасности между странами.

Как сообщал OBOZ.UA:

– После ракетного удара по Харькову 20 марта Зеленский обратился к партнерам со словами, что им "надо понять: ПВО должно защищать жизнь". "Харькову нужно достаточно систем ПВО. Сумщине нужна ПВО. Черниговщине и всем другим нашим регионам, страдающим российским террором", – подчеркнул Зеленский.

– Зеленский объяснил, почему так важно, чтобы российский диктатор Владимир Путин проиграл в войне. По его словам, это буквально "вопрос жизни и смерти" для всего демократического мира.

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