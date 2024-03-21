Зеленский обсудил с премьер-министром Греции усиление украинской ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. В ходе разговора они обсудили вопросы продолжения оборонного сотрудничества между странами и усиления украинской противовоздушной обороны.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале. Президент отметил, что премьер-министр Греции лично убедился в необходимости надежной защиты неба во время своего визита в Одессу 6 марта, когда оккупанты нанесли удар по городу.

Также они договорились ускорить работу над двусторонним соглашением о безопасности между странами.

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Говорили о выполнении договоренностей, достигнутых во время его недавнего визита в Украину, о продолжении оборонного сотрудничества, в частности, усилении украинской ПВО.

В необходимости надежной защиты неба премьер-министр убедился в Одессе 6 марта. Я также рассказал ему об утреннем российском ударе по Киеву.

Кроме этого, мы договорились ускорить работу над двусторонним соглашением о безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7", – сообщил президент.

Как писал OBOZ.UA, утром 6 марта Мицотакис прибыл в Украину с неанонсированным визитом, где встретился с президентом Зеленским. Тогда ВС РФ нанесли ракетный удар по Одессе. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

Впоследствии премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что у России не получится испугать Европу, поддержка Украины продолжится. Такое "послание" Кремлю он передал через день после вражеского удара по Одессе, который оккупанты совершили во время визита в город Мицотакиса и президента Владимира Зеленского.

Также осудило ракетный удар войск РФ по Одессе руководство Европейского Союза. Там в очередной раз заверили Киев в своей поддержке.

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