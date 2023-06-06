'Это важный тренд': Зеленский обратил внимание, что уже Украина с союзниками обсуждает будущее России, а не наоборот. Видео

Президент Владимир Зеленский назвал важным трендом, что мировые лидеры начали обсуждать будущее России в этой войне. В то же время он подчеркнул – выход РФ из начавшейся же войны не должен происходить за счет Украины, и никаких уступок со стороны нашего государства не будет.

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Об этом глава государства сказал на пресс-конференции по случаю Дня журналиста (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В принципе, это важный тренд, что лидеры начали говорить о будущем России. Я в этом, безусловно, вижу как раз положительные сигналы. Когда говорят о будущем России, это свидетельствует о том, что Россия не говорит о нашем с вами будущем. Мне кажется, это мощь нашего государства, и решение мир в этой войне избрал. Я не говорю – благодаря кому, не хочу сейчас никому давать медали. Но это очень важно. Скажем, благодаря народу Украины", – сказал Зеленский.

Он добавил, что большинство мировых лидеров таким образом сделали свой выбор и начали думать, как дальше строить отношения.

"Когда мир делает такой выбор, он начинает думать, как жить дальше. И это нормально. Это справедливо. Потому что есть не только вопросы Украины... в мире есть много вопросов у государств, и они думают, как они будут жить с другой Россией, с другим форматом руководства России, с другим союзом безопасности. С другими условиями в целом. Я в этом вижу позитив", – сказал Зеленский.

В то же время, президент отметил, что видит риск в том, что определенные круги международных партнеров будут искать решения, как России выйти из этой войны, без учета интересов Украины.

"Не хочется, чтобы этот выход находили за наш счет. И я делаю все, чтобы не давать этому шанс. В таких разговорах мы участвуем, такие темы поднимаются. Но мы достаточно категоричны в этом: не за счет Украины!" – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский пообещал привлечь Россию к ответственности за подрыв Каховской ГЭС.

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