'Это великая наука': как украинская аэроразведка охотится за врагом на юге с 'группами прикрытия'. Фото и видео

Между выполнением боевых задач на фронте украинские защитники продолжают обучаться и проводят тренировки для усовершенствования навыков. Так, бойцы из подразделения аэроразведки Днепропетровской ОБР ТрО продемонстрировали, как охотятся на оккупантов неподалеку от передовой линии.

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Военные из Днепропетровской объединенной бригады территориальной обороны провели учебный выход, максимально приближенный к реальным боевым условиям (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). Репортеры из Крым. Реалии стали свидетелями применения дронов-камикадзе и работы снайперов ВСУ в Запорожской области.

Так, военный с позывным "Джек" продемонстрировал, как готовит свой FPV-дрон к выполнению боевого задания. Он отметил, что выбор конкретного типа боеприпаса зависит от поставленных целей для поражения.

"В этом случае у нас есть осколочный кумулятивный боезаряд или кумулятивно-фугасный боезаряд. То есть этот боеприпас отлично работает по пехоте и т.д. В принципе, это обычная 60-я (60-миллиметровая – ред.) мина. Это переработанный заряд от РПГ, то есть кумулятивное и фугасное действие. То есть в зависимости, какая цель, выбирается тот или иной боеприпас", – рассказывает "Джек".

Пилот устанавливает антенный комплекс, который будет использоваться для управления беспилотным летательным аппаратом. Вместе с "Джеком" действует еще одна команда пилотов. Их задача состоит в подтверждении цели для точного удара FPV-дроном. Для этого используется стандартный Mavic.

"Пока я готовлю дрон к полету, это делает второй или третий номер. Это зависит сколько людей в команде. Так, мы можем и втроем выходить. Это зависит от задач, которые мы имеем. Если это сложный участок, то нас выходит четыре человека. Водитель находится на оттяжке в автомобиле, который может помочь нам в плане эвакуации", – объясняет военный Днепропетровской ОБР ТрО с позывным "Юрист".

Пилоты FPV и Mavic постоянно находятся на связи друг с другом. Как сообщают военные, корректировка огня происходит с контрольного пункта посредством сервиса видеотелефонной связи megooglemeet. Для связи используют только интернет без раций. Эта связь зашифрована и оккупанты не могут ее перехватить.

Бойцы команды "Юрист" и "Франко" подтверждают цель. Во время проведения тренировочного выхода это сосредоточение живой силы врага. После подтверждения цели "Джек" выбирает соответствующий боеприпас. Для атаки на пехоту выбирают осколочный снаряд. Пилот занимает свое место у пульта управления.

"Оператор работает с помощью очков. Помощник видит всю трансляцию на мониторе и может по необходимости откорректировать и подменить его. После выхода в более или менее безопасную зону дрон занимает рабочую высоту и двигается в сторону цели. Высота зависит от того, на каком расстоянии цель. После отработки, если оператор работает на открытой позиции, группа снимается", – рассказывает Джек.

В течение всего этого времени с пилотами работает группа прикрытия, включая пару снайперов, так называемые марксмены (пехотные снайперы. – Ред.). Они приходят на местность за сутки или за ночь до появления аэроразведчиков и занимаются обустройством позиции, развешивают маскировочные экраны. Когда работают пилоты, снайперы следят за позициями противника.

"Моя задача какая – срез посадки и вторая посадка. Возможно, оттуда может идти пехотинец с чем-то тяжелым и навалить по "птичке". Мне надо его увидеть. Зона выстрела здесь до километра. Если снайпер производит выстрел, миссия сворачивается", – рассказывает снайпер Кирилл. В то же время его группа остается на позиции еще час-полтора, чтобы остаться незамеченными для дрона оккупантов.

Эта наука сложна, ведь по словам снайпера Кирилла, на подготовку эффективного снайпера уходит от четырех до восьми лет. В условиях войны, время тренировки и обучение сокращаются примерно на 20%.

Напомним, что ВСУ показали, как освобождали Урожайное в Донецкой области от оккупантов. От напора защитников оккупанты бросились наутек. Сейчас над населенным пунктом снова развевается украинский флаг.