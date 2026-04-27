'Это война на истощение': немецкий генерал оценил ситуацию в Украине и отметил инновации ВСУ

Война России против Украины на нынешнем этапе приобрела характер затяжного противостояния на истощение, где ключевую роль играют ресурсы и адаптивность сторон. Украинские военные смогли компенсировать недостаток численности благодаря технологическим инновациям.

В частности, это позволяет сдерживать противника даже в условиях его преимущества на отдельных участках фронта. Об этом в интервью Deutsche Welle рассказал немецкий генерал Йоахим Кашке.

Первоначальный план России быстро захватить всю территорию Украины потерпел провал. В дальнейшем Кремль скорректировал цели до установления контроля над Донбассом и удержания уже оккупированных территорий, однако и эти намерения не реализованы в полной мере.

"Нынешняя война является типичным примером конфликта на истощение, где решающими становятся не только военные действия, но и экономические и человеческие ресурсы. В этом контексте Россия сталкивается с серьезными вызовами, а именно ежедневные потери личного состава, которые могут достигать тысячи военных. В результате это превышает темпы пополнения армии", – заявил генерал.

В то же время украинская сторона демонстрирует способность быстро адаптироваться к условиям современной войны. Одним из ключевых факторов стала активная интеграция беспилотных технологий, которые позволяют эффективно противодействовать численно сильному противнику.

Именно инновационность, а также устойчивость и мотивация украинских военных, по мнению генерала, сдерживают продвижение российских сил и не дают им достичь стратегического преимущества.

