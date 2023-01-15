Это война за следующие 50 лет развития цивилизации: Данилов назвал геополитическую причину российского нападения на Украину

Война, которую Украина ведет против страны-агрессора России, – это не только противостояние двух стран. Это война за следующие 50 лет развития цивилизации на всем земном шаре, включая Арктику и Африку.

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Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал в интервью программе "Міст" с Алексеем Бобровниковым. Он отметил, что Украина готовилась к этой войне с декабря 2019 года (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Дело в том, что когда вы смотрите на земной шар, на глобус, то вы видите прежде всего вызовы, но одновременно и возможности. Надо смотреть, прежде всего, где наши возможности – где нам нужно находиться, с кем нам нужно общаться – для того, чтобы те географические вызовы, которые сегодня существуют в мире, мы смогли использовать на пользу для нашей страны, и даже когда сегодня у нас происходит война с Российской Федерацией, мы понимаем, что косвенно это война за Арктику, это война за Африку, это война за следующие 30-40-50 лет развития цивилизации. Именно так нужно смотреть на все эти процессы", – рассказал Алексей Данилов.

Он отметил, что то, что Российская Федерация избрала себе такой путь, никого не должно удивлять, ведь россияне – люди предсказуемые и уже так поступали раньше.

"Я понимал, что вина с Российской Федерацией рано или поздно будет, а после декабря 2019 года я понимал, что она уже будет через год-полтора-два. И что нам нужно к ней готовиться. Что мы, в конце концов, и делали", – отметил Данилов.

Как известно, 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину с целью оккупации территории и свержения украинской власти. Однако украинский народ дал достойный отпор, сорвав первоначальные планы врага.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на утро 15 января 2023 года Силы обороны Украины ликвидировали 114 660 российских военнослужащих, более 3 000 российских танков, более 6 000 российских бронемашин, 17 кораблей и почти 300 самолетов.

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