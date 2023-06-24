'Это вполне реальный конфликт': Буданов высказался о 'битве' Пригожина и Шойгу. Видео

Конфликт между владельцем ЧВК "Вагнер" и министерством обороны РФ не является спектаклем, он абсолютно реален. Более того, еще до начала открытой "войны" этот конфликт был вполне публичным.

Видео дня

Несмотря на это, военный преступник Евгений Пригожин говорит больше правды о войне РФ против Украины, чем военное командование государства-агрессора. Такое мнение высказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

По словам Буданова, конфликт, за которым сейчас следят далеко за пределами России, вполне реален, это не игра на публику.

"Знаете, я никак не назову это игрой на публику. И даже фейк – это совершенно не туда. Это конфликт вполне реален, и они его, в принципе, и не скрывают. Я бы сказал, что вот почему это так режет глаз? По моему мнению личному. Потому что Пригожин, в принципе, – нравится или не нравится, это сейчас не имеет никакого значения, – он говорит в большей степени правду", – сказал Буданов.

По мнению главы военной разведки Украины, российское командование погрязло в тотальной лжи о реальном положении дел России на поле боя в Украине.

"Минобороны в большей степени говорит неправду. Если послушать отчеты господина Конашенкова, минобороны, генштабовскую линию – там все хорошо, они побеждают, куда-то двигаются. Такие моложавые бравые солдаты, говорят, мы сейчас всех в радиоактивный пепел и так далее", – подчеркнул Буданов.

То же, что рассказывает Пригожин о войне, гораздо ближе к реальности.

"Пригожин же говорит наоборот: "Посмотрите вокруг. Это точно не победная война. Нам здесь, в принципе, уже не победить. Посмотрите, какие просчеты, стрелять нечем, войска не понимают, что делать, они не обучены". Пошел уже шестой состав участвующих в войне бригад. Потому это фейком не назовешь, это просто встречный бой правды с неправдой. Хотя и первое, и второе совершенно абсолютно работает на РФ. Это тоже надо помнить", – добавил глава военной разведки Украины.

Напомним, накануне Пригожин объявил "войну" Шойгу: с самого утра 24 июня в Ростове-на-Дону продолжается захват зданий, в Воронежской области сообщают о перестрелках, в ряде регионов отмечено большое количество военной техники и вооруженных людей. Контртеррористическую операцию объявили даже в Москве, а в нескольких областях людей призвали не выходить из домов.

По словам Пригожина, наемники контролируют все военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Он выдвинул ультиматум Шойгу.

В связи с событиями с экстренным обращением выступил российский президент Владимир Путин. Он набросился на Пригожина и заговорил о риске капитуляции, а также о том, что мятежники нанесли "удар в спину" России.