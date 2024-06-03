'Это вражеская ИПСО'. В ГПСУ прокомментировали слухи, что Украина якобы минирует Тису

Украинская сторона не занимается минированием побережья реки Тиса, через которую уклонисты регулярно пытаются пересечь границу. В то же время Украина усиливает свои границы с ЕС другими методами.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко во время телемарафона. Он опроверг информацию о якобы минировании берегов реки Тиса, назвав ее вражеской информационно-психологической операцией (ИПСО).

Демченко отметил, что усиление границы со странами ЕС и Молдовой для предотвращения попыток незаконного пересечения является нашей ответственностью перед соседними государствами.

"Это вражеская ИПСО. Усиление границы со странами ЕС и Молдовой, чтобы не допускать попыток незаконного пересечения, потому что это ответственность Украины перед государствами, с которыми мы граничим, никоим образом не предусматривает минирования территории или другие действия, которые угрожали бы жизни людей, даже несмотря на то, что они незаконным способом пытаются пересечь границу", – сказал он.

По его словам, для укрепления границы Украина использует другие методы, в частности увеличивает количество пограничных нарядов и применяет технические средства, такие как видеокамеры и беспилотники.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 мая Западное региональное управление ГПСУ информировало об обнаружении утопленника в Тисе на границе с Румынией. С начала месяца это уже восьмой человек, который погиб, пытаясь переплыть горный водоем.

Тису уже прозвали "рекой смерти": с начала полномасштабного вторжения в ней утонули уже более 30 мужчин, говорится в материале OBOZ.UA.

Ранее пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко предупредил о коварстве Тисы: эта река имеет стремительное течение, места, где затягивает вниз, и корни деревьев на дне.

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