'Это все еще ранняя фаза': британский аналитик указал на важный нюанс с контрнаступлением ВСУ

Бывший офицер разведки и службы безопасности британской армии Филип Ингрэм заявил, что Силы обороны в ходе контрнаступления могли продвинуться на километр в направлении Бахмута на востоке Украины. В настоящее время линия фронта протянулась примерно на 600 км.

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На этом фоне речь об успехах украинской армии в размере один километр кажется не столь радужно, однако "вагнеровцам" под руководством одиозного Евгения Пригожина каждые 1000 метров на Бахмутском направлении давались чрезвычайно тяжело, на протяжении нескольких месяцев. Слова аналитика передает SkyNews.

"И важно заметить, что это ранняя фаза. Говорить о результатах рано, но инициатива в руках украинской стороны, они продолжают контрнаступление, хоть и медленней, чем анонсировалось", – подчеркнул он.

При этом Ингрэм указал, что российские войска имеют заметное превосходство в минировании территорий. В этом вопросе защитники Украины сталкиваются со сложной саперной системой, многоуровневыми противотанковыми рвами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Институте изучения войны указали на продвижение украинских воинов на флангах в районе Бахмута, на админгранице Донецкой и Запорожской областей, а также на самом Запорожье, на рубеже Малая Токмачка – Очеретоватое.

Также о "замедленном" контрнаступлении свою точку зрения выразил генерал Залужный. Он обратился к иностранным партнерам с призывом не "делать ставки на шоу", а снабжать нашу армию оружием.

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