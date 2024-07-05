"Это все может превратиться в победу России": Умланд проанализировал переговорную суету вокруг Украины

Активизация "мирных" разговоров вокруг Украины со стороны политиков, симпатизирующих диктатору Владимиру Путину, говорит об угрозе того, что это "может превратиться в победу России" – что она снова получит какие-то территории и преимущества. Но стоит учитывать и то, что такие лидеры, как премьер Венгрии Виктор Орбан или кандидат в президенты США Дональд Трамп, больше работают на собственных избирателей.

Видео дня

Ситуацию в комментарии OBOZ.Talk прокомментировал кандидат исторических и политических наук Андреас Умланд, аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы. Он подчеркнул, что угроза нависает над всей международной системой, построенной после Второй мировой.

Умланд обратил внимание на то, что Путин начал свое президентство с "победы" в Чечне. И он повторяет эти войны – в Грузии, Сирии, Украине, – чтобы получить какие-то "победы".

Если и здесь он получит "победу", то эту агрессивную политику он будет продолжать, предупредил немецкий политолог.

Он не исключает, что если на выборах в США победит Трамп, то тот будет давить на Украину, чтобы та пошла на уступки. "И это будет большая проблема для всей международной системы. Потому что тогда вся эта система, созданная в 1945 году, послу Второй мировой войны, будет под вопросом", – предупредил эксперт.

В то же время он не думает, что "есть какая-то секретная операция за кулисами". "Думаю, политики высказывают свои преференции", – поделился Умланд мнением о последних скандальных "мирных" предложениях Венгрии, США и Китая.

Возможно, Орбан или Трамп не понимают, "насколько это важный вопрос не только для Украины, но и для Восточной Европы, Европы вообще и всего мира", предположил он. Ведь если агрессия РФ станет "примером, как можно действовать", то проблем будет гораздо больше.

Также Умланд указал на то, что иностранные политики отвечают на запросы своих избирателей и "не смотрят, что это может означать".

Трампа он назвал в некоторой мере наивным, потому что тот думает, что сможет сделать некую "транзакцию" и стать "президентом мира". Но на практике может выйти наоборот.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, восле визита в Украину (2 июля) и Россию (5 июля) венгерский премьер-министр Виктор Орбан признал, что позиции Киева и Москвы "очень далеки друг от друга". Но, по его словам, Венгрия уже сделала важнейший шаг – "установила контакт".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!