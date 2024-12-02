'Это вызов для всех нас': Зеленский обсудил с Шольцом поставки систем ПВО и объяснил, для чего Украине ракеты Taurus

Президент Владимир Зеленский заявил, что состоявшимся в Киеве 2 декабря одним из важнейших моментов его переговоров канцлером Германии Олафом Шольцом стало обсуждение потребности в средствах ПВО. Также, по словам главы государства, продолжается работа по передаче Киеву немецких крылатых ракет Taurus.

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Соответствующее заявление Зеленский сделал на совместном брифинге с Шольцом, передает корреспондент OBOZ.UA. В частности, он поблагодарил Германию за передачу систем противовоздушной обороны IRIS-T.

Зеленский уточнил, что Силам обороны не хватает систем для защиты 20 специальных объектов из-за массированных ракетных ударов РФ.

Этот вопрос возникает особенно остро в Украине в период зимнего сезона.

"Мы обсудили с Олафом Шольцом усиление ПВО. Это не просто, потому что Германия производит и передает нам", – заявил президент Украины.

Кроме того, он рассказал и о дискуссиях по передаче немецких ракет Taurus Украине:

"У нас есть с Олафом общие взгляды на некоторые вопросы, но есть разные взгляды. Мы постоянно работаем над тем, чтобы в вопросе о Taurus у нас было больше общего".

На вопрос немецкого журналиста о том, для чего Украине необходимы немецкие ракеты, Зеленский сказал: "Военные цели РФ мы могли бы поражать больше".

Со своей стороны Шольц также ответил на вопросы по Taurus.

Канцлер напомнил, что Берлин предоставлял Украине "не только системы ПВО, но и артиллерийские, ракетные и зенитные системы, разные виды танков".

"Мы даже организовали хабы, где ремонтируют эти системы. Мы дискутируем, предоставлять ли Украине отдельные системы, но мы не ослабляем помощь. Это касается дальности, но это не значит, что мы ослабляем свою помощь", – сказал он.

Кроме того, добавил Шольц, в НАТО выступают за вступление Украины в Альянс – и на саммитах Вильнюса и Вашингтона Киеву показывали путь. Сам Шольц поддерживает этот путь и считает его верным, заявил канцлер.