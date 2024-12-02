Германия предоставит Украине системы ПВО IRIS-T, Patriot и Gepard: Шольц озвучил термины

Германия продолжает оказывать Украине важную военную помощь, в частности, в сфере противовоздушной обороны. Во время своего визита в Киев канцлер Германии Олаф Шольц объявил о новых поставках вооружений, включая шестую систему ПВО IRIS-T, пусковые установки для Patriot и самоходные зенитные установки Gepard.

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Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Зеленский и Шольц обсудили в ходе встречи в Киеве дополнительное усиление украинского неба.

"В декабре поступит шестая система IRIS-T, еще пусковые установки для Patriot и гепарды", – анонсировал Шольц.

Кроме того, в 2025 году Германия передаст Украине шесть вертолетов Sea King, а также новые системы ПВО, гаубицы и боевые и разведывательные дроны.

Относительно поставок ракет Taurus, Шольц сказал, что дискуссии продолжаются.

"Мы предоставляли не только системы ПВО, но и артиллерийские, ракетные и зенитные системы, разные виды танков. Мы даже организовали хабы, где ремонтируют эти системы. Относительно отдельных систем мы дискутируем – предоставлять их или нет. Это касается дальности, но это не значит, что мы ослабляем свою помощь", – объяснил он.

На вопрос о Taurus для Украины также отреагировал Зеленский.

"У нас есть с Олафом общие взгляды на некоторые вопросы, но есть разные взгляды. Мы постоянно работаем над тем, чтобы в вопросе о Taurus у нас было больше общего", – сказал он.

Президент также подчеркнул важность визита Шольца, назвав его символическим и выражением поддержки Украины. Он также поблагодарил Германию за ее весомый вклад в обеспечение безопасности украинского неба.

Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский заявил, что состоявшимся в Киеве 2 декабря одним из важнейших моментов его переговоров канцлером Германии Олафом Шольцом стало обсуждение потребности в средствах ПВО. Также, по словам главы государства, продолжается работа по передаче Киеву немецких крылатых ракет Taurus.

В понедельник, 2 декабря, в Украину с официальным визитом приехал канцлер Германии Олаф Шольц. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским, оба возложили цветы к народному мемориалу погибшим защитникам на Майдане Незалежности.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях канцлер Германии в очередной раз выступил против передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Шольц заявил, что боится "русской рулетки".

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