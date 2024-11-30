Шольц еще раз выступил против предоставления Украине ракет Taurus, потому что боится 'российской рулетки'

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выступил против передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Он заявил, что боится "русской рулетки".

Видео дня

Во время партийной конференции он раскритиковал своего оппонента, лидера ХДС Фридриха Мерца, допустившего возможность поставки таких ракет в случае, если он станет главой правительства. Об этом пишет tagesschau.de.

Шольц обвинил Мерца в слишком рискованном подходе, что, по его словам, может поставить под угрозу безопасность Германии.

"Все, что я могу сказать: будьте осторожны! Нельзя играть в "российскую рулетку" с безопасностью Германии", – заявил канцлер.

Канцлер отметил, что в вопросах войны и мира важно сохранять холодную голову. Он подчеркнул, что считает себя устойчивым и осторожным политиком, не поддающимся давлению или эмоциям.

Также канцлер добавил, что настроен на реальные переговоры о возможном мире, "но не через главу Украины".

Недавно федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз объяснил, почему его страна не спешит передавать Украине дальнобойные ракеты. Глава германского правительства подчеркнул, что в такой войне необходимо хорошо подумать и действовать осторожно. В то же время Шольц подчеркнул, что именно Германия является самым большим и надежным поклонником Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, сам Олаф Шольц относительно своего разговора Путиным заявил, что он не был приятным. Он утверждает, что призвал международного военного преступника вывести свои войска с территории Украины и заверил, что Запад не перестанет поддерживать Киев.

Кстати, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон после разговора Шольца с Путиным заявил, что контакт с российским диктатором грозит возвращением к франко-немецко-нормандскому формату.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!