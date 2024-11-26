'Этот разговор не был приятным': Шольц раскрыл подробности своего звонка Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц вспомнил свой недавний разговор с российским диктатором Владимиром Путиным и заявил, что он не был приятным. Он утверждает, что призвал международного военного преступника вывести свои войска с территории Украины и заверил, что Запад не перестанет поддерживать Киев.

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Об этом немецкий политик рассказал в эфире телеканала ZDF. Напомним, что данный диалог состоялся 15 ноября в телефонном режиме и был первым с конца 2022 года.

"Все его аргументы фактически повторились снова. И мне было понятно, что я тоже должен повторить свои. То есть, Путин, не жди, что мы уменьшим нашу поддержку. Вы должны найти выход из этой войны. Вы должны прекратить свои атаки и вывести свои войска", – рассказал Шольц.

По его словам, решение провести разговор с российским диктатором было "ответственным и необходимым", в то же время сам диалог "не был приятным". Он напомнил, что встречался с ним перед полномасштабным российским вторжением в Украину и выразил свое мнение, а также "очень ясно дал понять, что все, что тот позже представил как причины войны, не соответствует действительности".

"Я говорил с ним по телефону до конца 2022-го, и эти разговоры никогда не были приятными. На этот раз разговор также не был приятным. Но надо говорить даже для того, чтобы это услышать. В конце концов, в этой стране есть люди, верящие, что простой телефонный звонок принесет мир на следующий день. Конечно, это не так", – объяснил канцлер Германии.

Также он ответил на обвинения со стороны других политиков в его попытке провести избирательную кампанию ценой военной помощи Украине. Щольц сказал, что "ему стыдно" за тех, кто такое говорит.

"В Европе идет война. Это вопрос, который вызывает большую обеспокоенность у граждан этой страны, в том числе и у меня… И почти не было замечено, что Германия уже давно стала самым большим сторонником Украины под моим руководством (после США). Но идет война. И в этой войне нужно хорошо подумать о том, как поступать мудро и здраво", – подчеркнул он.

Кроме этого, канцлер ФРГ указал, что не соглашается предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, потому что немцы считают, что это "опасное оружие может быть использовано для атак на цели внутри России".

Как сообщал OBOZ.UA, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон после разговора Шольца с Путиным заявил, что контакт с российским диктатором грозит возвращением к франко-немецко-нормандскому формату.

Также с критикой в адрес Шольца выступил президент Польши Анджей Дуда. Он считает, что канцлер Германии "взрывает усилия по прекращению войны" со стороны новоизбранного президента США Дональда Трампа, пытаясь возобновить отношения ФРГ с РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что знал о звонке Шольца Путину заранее и предостерег его от разговора.

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