'Вы не должны признавать его президентом': Зеленский рассказал, как предостерегал Шольца от звонка Путину

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что знал о звонке канцлера Германии Олафа Шольца к главе Кремля Владимиру Путину заранее. Гарант узнал это во время встречи с лидером ФРН.

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Украинский лидер сообщил об этом в интервью Fox News. Зеленский отметил, что такие действия это ящик Пандоры.

"Я знал, что он (Шольц – ред.) будет звонить (Путину – ред.). У нас была встреча, и он сказал мне, что планирует (позвонить – ред.). Я ответил, что, по моему мнению, это "ящик Пандоры", – подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что политическая изоляция усиливает давление на российского диктатора. Украина воюет не только оружием, но и дипломатией.

"Дипломатия очень важна. И только дипломатия может положить конец этой войне", – сказал украинский президент и добавил, что разговор имел бы большую ценность, если бы его результаты были четко определены.

"Что получил канцлер по этому звонку? Ничего. Ничего нового", – заметил Зеленский.

Он подчеркнул, что разведки США и Европы поддерживают взаимодействие с российской стороной даже во время войны в Украине. При этом такое сотрудничество не противоречит политике политической изоляции России.

"Вы не должны признавать Путина как президента, потому что он убийца. Иначе вы разрушите эту политическую изоляцию", – заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу, 15 ноября, провел первый за два года телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Разговор продолжительностью в час состоялся по инициативе Шольца. В ходе разговора Шольц осудил агрессивную войну РФ и призвал Путина вывести войска из Украины и начать переговоры "в целях справедливого мира".

Напомним, российский диктатор Владимир Путин продолжает свою кампанию по влиянию на Запад. Он стремится заставить западных партнеров Украины давить на наше государство, снижая военную помощь и настаивая на переговорах между Киевом и Москвой. В частности, Путин пытался повлиять на федерального канцлера Германии Олафа Шольца во время первого за два года телефонного разговора, состоявшегося 15 ноября.

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