'В такой войне необходимо хорошо подумать': Шольц объяснил, почему Германия не спешит передавать Украине дальнобойные ракеты

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз объяснил, почему его страна не спешит передавать Украине дальнобойные ракеты. Глава немецкого правительства подчеркнул, что в такой войне необходимо хорошо подумать и действовать осторожно.

Видео дня

В то же время Шольц подчеркнул, что именно Германия является самым большим и надежным сторонником Украины. Об этом канцлер заявил в эфире программы Heute Journal на телеканале ZDF.

По его словам, тема российско-украинской войны очень беспокоит многих граждан Германии, в том числе его. Шольц отметил, что необходимо действовать осторожно в вопросе снабжения Украины вооружением.

"В такой войне необходимо хорошо подумать, как быть разумными, как действовать осторожно, разумно действовать, когда речь идет о войне и мире", – заявил Шольц.

Также федеральный канцлер добавил, что Германия под его руководством уже давно стала основным поставщиком военной помощи Украине. При этом Шольц считает, что его страна не имеет права делать определенные вещи, например – передавать дальнобойные ракеты и разрешать удары уже переданным немецким оружием по целям на территории России.

Глава правительства аргументировал свою позицию тем, что Германия как ядерное и одно из самых больших государств в Европе должна "очень хорошо взвешивать, что она делает".

Напомним, Шольц заявил, что применение Россией экспериментальной баллистической ракеты по украинскому городу Днепр 21 ноября является новым витком "ужасной эскалации". Перед этим эскалацией со стороны РФ было привлечение военных из КНДР к участию в российско-украинской войне.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Германию пересмотреть свою политику по передаче Украине дальнобойных ракет.