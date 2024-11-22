'Ужасная эскалация': Шольц отреагировал на удар России 'Орешником' по Днепру

Применение Россией экспериментальной баллистической ракеты по украинскому городу Днепр 21 ноября является новым витком "ужасной эскалации". Перед этим эскалационным шагом со стороны РФ было привлечение военных из КНДР к участию в российско-украинской войне.

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Однако несмотря на это, Германия не будет передавать Украине дальнобойное оружие, потому что якобы не хочет ухудшить ситуацию еще больше. Такое заявление сделал федеральный канцлер Германии Олаф Шольц на Конгрессе коммун 22 ноября, сообщает "Укринформ".

Он назвал российский удар по Днепру "ужасающей эскалацией".

"Насколько угрожающей является эта война, мы видим с последней эскалации: Путин использовал ракету средней дальности по украинской территории. Ужасно. Ужасная эскалация, так же как привлечение ранее северокорейских солдат, которые сейчас используются в этой войне и умирают за имперские мечты Путина", – заявил Шольц.

При этом если появление северокорейских солдат на территории РФ стало для США толчком для отмены запрета на удары американскими ракетами по территории РФ, то на Шольца "ужасная эскалация" посредством применения Россией межконтинентальной ракеты для удара по территории суверенной страны повлияла кардинально противоположным образом.

Глава немецкого правительства заявил, что "особенно в такие времена" нужно держаться избранного курса и не передавать Украине ракеты, которые могут бить далеко вглубь российской территории, а также не давать разрешения на использование для этого переданного другого оружия.

По его словам, сейчас западным партнерам Украины важно не только иметь силу поддерживать страну, на которую напали, но и сделать все, чтобы предотвратить еще большую эскалацию – войну между Россией и НАТО.

"Я признаюсь в этом – я это сделал!", – заявил Шольц, на что собравшиеся отреагировали аплодисментами.

На этой встрече, которую Шольц впервые посетил в качестве кандидата на должность канцлера в новом правительстве, он подчеркнул, что только при руководстве СДПГ (которую он представляет) возможно будет объединить четкую помощь Украине с осторожностью.

Глава правительства также считает безусловно правильным свое решение, принятое в конце февраля 2022 года относительно того, что Германия должна помогать стране, которая стала жертвой российской агрессии – и делать это всеми средствами: финансово, военно, гуманитарно. Он добавил, что Германия стала для Украины. крупнейшим "донором" в Европе.

"Думаю, эта страна сделала что-то для защиты суверенитета независимой демократической нации" – подчеркнул Шольц.

Он заверил, что Германия и дальше будет оставаться надежным партнером Украины, но не будет оказывать помощь "за счет будущего страны (Германии), коммун, за счет пенсий и соцобеспечения", от которых его бывший министр финансов предлагал забрать 2-3 млрд.

Напомним, 21 ноября Россия запустила по Украине ракеты с Ту-95МС и межконтинентальную баллистическую ракету по Днепру.

По данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, российские войска запустили межконтинентальную баллистическую ракету из Астраханской области РФ, из Тамбовской области с истребителя МиГ-31К — аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал", со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС семь крылатых ракет Х-101 (район пусков – Волгоградская область).

"В результате противовоздушного боя подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожены шесть ракет Х-101. По другим ракетам – без существенных последствий", – отмечали в ВС.

Момент удара РФ по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой попал на видео.

По данным ГУР, подлетное время примененной ракеты к Днепру составило 15 минут.

Вечером в день атаки Путин выступил с заявлением для россиян . В частности, сказал, что скорость баллистических ракет – в диапазоне от 4 км/с до 7,8 км/с и что в мире якобы не существует средств противодействия очередному российскому "аналогов нет".

Применение межконтинентальной баллистической ракеты по украинскому городу Путин назвал "ответом на удары американским и британским оружием по территории России".

А уже на следующий день найденная в Днепре деталь от упомянутого "Орешника" разоблачила ложь Кремля.

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