'Уже время': Зеленский призвал Германию пересмотреть политику по дальнобойным ракетам. Видео

Все большее число стран меняют позицию в вопросе обеспечения Украины дальнобойными возможностями для поражения российских складов, военных аэродромов и других законных целей на территории РФ. И после очередных угроз Кремля ядерными вооружениями свою политику по передаче Украине дальнобойных ракет Taurus следовало бы пересмотреть и Германии.

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К этому немецкое правительство под руководством Олафа Шольца призвал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает корреспондент OBOZ.UA. Глава государства также подчеркнул: Украина нуждается не только в разрешениях от партнеров, но и как можно в большем количестве вооружений, что поможет уничтожать военный потенциал РФ.

Во время совместной с премьером Дании Мэтте Фредериксен пресс-конференции в Киеве 19 ноября Зеленский заявил: официальный Киев делает все возможное, чтобы увеличить дальнобойные возможности Сил обороны. И учитывая, что определенные разрешения наше государство уже получило, а также неустанный ядерный шантаж Кремля, к тем, кто мог бы помочь Украине эффективнее уничтожать военный потенциал РФ, пора присоединиться Германии.

"Что касается дальнобойности – мы работаем над тем, чтобы все страны поддержали дальнобойность. Я думаю, после заявлений о ядерном оружии уже и Германии пора поддержать соответствующие решения. И теперь, когда есть соответствующие решения, и не только в медиа, но и от соответствующих стран, очень важно к этим решениям добавить количество возможностей, которыми мы можем уменьшить военный потенциал Российской Федерации. Где бы он ни находился", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, 17 ноября стало известно, что Байден разрешил Украине бить вглубь РФ ракетами ATACMS. Как сообщало New York Times со ссылкой на официальных лиц США, отмена ранее установленных ограничений стала ответом на решение России привлечь северокорейские войска к войне. В материале также говорится, что это "существенное изменение политики США в войне между Украиной и РФ".

Между тем экс-премьер Великобритании Борис Джонсон уверен, что разрешение Белого дома является одним из нескольких основных шагов, которые предпримет Запад, чтобы обеспечить победу Украины в войне с Россией.

19 ноября получение разрешения на удары ATACMS по территории РФ косвенно подтвердил Зеленский, который, отвечая на вопрос о возможном применении этих американских ракет для удара по складам БК вблизи Карачева Брянской области РФ, назвал их, перечисляя имеющиеся дальнобойные возможности на вооружении Украины.

Между тем федеральный канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно и категорически формулировал свою позицию по поставке Украине ракет Taurus, аргументируя отказ нежеланием "эскалации".