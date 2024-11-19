'У Украины есть дальнобойные возможности': Зеленский прокомментировал удар по военному объекту РФ в Брянщине. Видео

Спустя тысячу дней полномасштабной войны с Россией у Украины есть собственные дальнобойные возможности. Цели на территории РФ уже поражают дальнобойные дроны украинского производства, на подходе – все больше ударов "длинными" украинскими ракетами "Нептун", а с недавних пор россиянам следует бояться еще и американских ATACMS.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает корреспондент OBOZ.UA. Такой ответ глава государства дал на вопрос журналиста о возможном применении ATACMS по складу БК на территории Брянской области РФ в ночь на 19 ноября.

Вопрос об атаке на российский склад в Брянской области Зеленскому задали во время его совместной пресс-конференции с главой правительства Дании Мэтте Фредериксен.

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"У Украины есть дальнобойные возможности. У Украины есть дальнобойные дроны собственного производства. У нас теперь есть длинный "Нептун", и не один. Теперь у нас есть ATACMS. И мы все это будем использовать", – отметил Зеленский.

Напомним, утром 19 ноября в Генштабе ВСУ заявили, что ночной удар по складам БК в российском Карачеве был операцией Сил обороны. После атаки местные наблюдали зарево от пожара, слышали взрывы и вторичную детонацию.

Впоследствии стало известно, что для отработки по составу в Карачеве Украина впервые применила дальнобойные ATACMS: до этого эти американские ракеты по территории РФ запускать запрещал Вашингтон.