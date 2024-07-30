'Это задавит российскую империю': Свитан назвал четыре шага для приближения победы

Украина и ее союзники могут ускорить приближение победы в войне с Россией. Для этого необходимо осуществить четыре шага, один из которых – признание России террористическим государством.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан. "Здесь должны быть именно действия, а не дипломатическое давление", – подчеркнул он.

По оценкам эксперта, исходя из текущей ситуации, война в Украине может продлиться от 5 до 10 лет. Он назвал четыре шага, которые помогут существенно сократить этот срок.

Первый шаг – жесткое санкционное давление на страну-террориста Россию. "Для этого Российскую Федерацию необходимо признать террористической организацией либо государством-спонсором терроризма. Это первое, что задавит "российскую империю", – подчеркнул полковник.

Второй шаг – передача Украине новейших военных технологий "плюс возможность использовать все передаваемое нам оружие максимально, без ограничений по дальности, по целеобразованию и так далее".

"Третье – это экономическая поддержка нашего населения. Это очень важно. Почему? Потому что в первые полгода воюет армия. Она принимает на себя удар любой внешней агрессии. А вот следующие годы воюет уже общество, воюет народ", – пояснил Свитан.

Четвертый шаг – создание в Украине профессиональной кадровой армии. "Очень важно, чтобы армия была мотивирована и профпригодна, без любительской составляющей или, не дай бог, принудительной. Для этого нужно создавать кадровую армию – не призывную, не мобилизованную, а именно кадровую".

"Вся синергия этих действий приведет к нашей победе, причем, быстрой победе", – подытожил эксперт.

Читайте также полную версию интервью: "В нынешних условиях война будет длиться 10 лет, но это можно изменить: Свитан назвал условия скорой победы".

Как писал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский назвал три фактора справедливого завершения войны. Это терпение, поддержка Украины и дипломатическое давление на диктаторский режим Кремля.

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