В нынешних условиях война будет длиться 10 лет, но это можно изменить: Свитан назвал условия скорой победы

Продолжительность войны в Украине зависит от многих объективных факторов. Речь не только о достаточной военной помощи Запада и о мобилизации в необходимых объемах, но также о западных технологиях ведения войны. Пока Силы обороны не располагают ими, де-факто речь идет о войне "маленькой советской армии" – ВСУ – против "большой советской армии", войск РФ. Если война будет вестись теми же методами и с теми же объемами помощи, она может затянуться на 5-10 лет.

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Чтобы ускорить победу Украины, наша армия должна перейти на стандарты войны третьего тысячелетия. Страна-агрессор Россия должна получить статус страны-террориста со всеми вытекающими санкционными последствиями. Украина должна иметь достаточную финансовую поддержку от союзников и перейти на профессиональную армию.

Что касается оптимальной стратегии победы, то она наверняка уже сформирована в Генштабе ВСУ. Она может предусматривать оборону на севере и востоке и развитие наступления на юге с дистанционным освобождением Крыма.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

– Отставной полковник британской армии Глен Грант в интервью Эспрессо TV заявил, что главком Сырский должен сменить подходы к стратегии и тактике украинской армии. Так, по мнению эксперта, если план Сырского состоит в том, чтобы "маленькая советская армия" воевала против "большой советской армии", то это не приведет к успеху, ведь армия РФ всегда будет иметь преимущество в количественных показателях. Но ВСУ необходимо вести войну новыми способами. Считаете ли вы, что в этих словах есть доля истины? Или все же, по большому счету, один только главком сегодня не определяет тактику и стратегию украинской армии в этой войне?

– В тактике, может, и не решает, но стратегия – это как раз задача главкома и Генштаба. А вот тактические моменты, оперативно-тактические моменты – это уже на местах. В режиме горизонтальных связей работают сами военнослужащие, командиры. Есть у нас креативные руководители. Именно в среднем звене. Понятно, что один главком не воюет, но стратегия все-таки на нем.

Прежде всего, у генерала Сырского не может не быть плана. Весь смысл существования главкома и Генштаба – это как раз планирование: планирование операции в зависимости от стратегии оборонительных, наступательных, контрнаступательных действий. То есть здесь целый спектр задач, которые главком решает.

Но то, что в войне третьего тысячелетия не может быть старых советских подходов, это совершенно верно. И тут дело не только в войне между двумя "советскими армиями", большой и малой. Конечно нет. Просто есть парадигма ведения военных действий в третьем тысячелетии. Как в свое время уходили от стрел, луков, мечей, потом от стрелкового оружия переходили к авиационной и ракетной компоненте, точно так же в третьем тысячелетии должны вестись высокотехнологические войны.

Поэтому однозначно нужно готовить личный состав к ведению именно такого рода войн, но подстраиваясь под определенную стратегию. Какая у нас войне? Оборонительная, наступательная? Здесь уже решает Генштаб, и в зависимости от того, что он решит, будет выбрана такая тактика подготовки оперативно-тактических руководителей плюс исполнителей, то есть уже непосредственно войск.

Потому тут все логично. У Сырского однозначно есть видение. Наши партнеры помогают нам, в том числе советом, советом правильным. Но вопрос о наполнении их действий. Надо подготавливать личный состав, надо делиться технологиями, чего, честно говоря, до сих пор не наблюдается. То, что мы получаем от наших партнеров – это прошлое тысячелетие. Почему до сих пор и воюет "маленькая советская армия" против "большой советской армии".

Где нам взять высокотехнологическое оружие? Его нам просто не дают. Причем, не просто оружие не дают – не дают технологий. Мы бы сами могли заняться производством, но у нас нет доступа к этим технологиям. Вот это проблема. И этот вопрос надо поднимать перед нашими партнерами, перед спикерами наших партнеров, коим является уважаемый господин Грант. Подготовка личного состава к введению высокотехнологической войны в этом в этом году возможна. В следующем тоже возможна.

Оптимальная стратегия понятна. Она учитывает расположение фронта, наличие личного состава, сил и средств у каждой из сторон. Это разворачивание оборонительных рубежей на восточном и северном фронтах, а также развитие наступательных действий на южном фронте в сторону Крыма.

Крым для россиян – это оторванный ломоть. Там российская армия практически заперта в географическом капитане. В Крыме, можно сказать, "смерть кощеева", путинская смерть. После освобождения Крыма Россия начнет разваливаться. Путин точно не усидит на своем кресле. Потому для нас очень важно освобождение Крыма.

Есть разные механизмы, но оптимальный вариант – дальние средства поражения, ракетная компонента, а это технологии. Потому будем просить у наших партнеров достаточное количество средств поражения для дистанционного освобождения Крыма. Скорее всего, в этом состоит стратегический план и замысел главкома.

– Президент Зеленский назвал три фактора для справедливого завершения войны. Это "терпение, поддержка Украины и дипломатическое давление на диктаторский режим". Одновременно генерал Буданов заверил, что война "точно закончится", поскольку "это закономерный процесс". По вашему мнению, каковы объективные условия как можно более быстрого окончания войны? Это достаточная военная помощь Запада, мобилизация в необходимых объемах, правильная стратегия, о которой мы говорили, или что-то еще?

– Если смотреть с точки зрения военных действий, то их окончание возможно только после развала Российской Федерации. Пока будет существовать Российская Федерация в качестве "империи", боевые действия не закончатся. Потому что просто не будет механизма их закончить. "Империя" должна расширяться, и они будут пытаться расшириться, а мы будем восстанавливать свою территориальную целостность, будем восстанавливать свои границы, суверенитет.

Это процесс лет на 5-7, как минимум, или лет на десять, не меньше.

Как укорить процесс и уменьшить наши потери? Здесь должны быть именно действия, не дипломатическое давление, а санкционное давление на Россию. По моему мнению, дипломатическое давление на Россию – это ни о чем. Куда-то кого-то не приняли, кто-то с кем-то не поздоровался или не поздравил с днем рождения...

Должно быть санкционное давление, причем, серьезнейшее. А для этого Российскую Федерацию необходимо признать террористической организации либо государство-спонсором терроризма. Признать министерство обороны РФ террористической организацией. Так же, как в свое время ЧВК "Вагнер", которая была частью минобороны России, была признана террористический организацией.

Это первое, что задавит "российскую империю", то есть санкционное давление, через признание террористическими организациями. Второе, что надо делать – это передача новейших военных технологий для наших войск плюс возможность использовать все передаваемое нам оружие максимально, без ограничений по дальности, по целеобразованию и так далее.

Третье – это экономическая поддержка нашего населения. Это очень важно. Почему? Потому что в первые полгода воюет армия. Она принимает на себя удар любой внешней агрессии. А вот следующие годы воюет уже общество, воюет народ. Поэтому общество должно быть единым, консолидированным под определенную задачу. И это стоит довольно серьезных денег. Поэтому экономическая поддержка наших партнеров очень важна.

И, наконец, Вооруженные силы должны быть профессиональными. Очень важно, чтобы армия была мотивирована и профпригодна, без любительской составляющей или, не дай бог, принудительной. Для этого нужно создавать кадровую армию – не призывную, не мобилизованную, а именно кадровую.

Вся синергия этих действий приведет к нашей победе, причем, быстрой победе.

А все остальное… Честно говоря, часто наши политики не представляют, как ведутся боевые действия, потому что у них нет базового военного образования, и это большая беда. Эту проблему тоже можно решить, проведя кадровые изменения в исполнительной власти. В исполнительную власть надо привлекать военных отставников, как это было с генералом Залужным.

Это даст понимание процессов, связанных с ведением боевых действий. И это тоже даст серьезный эффект накопления, который также ускорит нашу победу.