'Этот день мы приближали, как могли': Ермак заинтриговал репостом картинки горящего Кремля. Фото

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак разместил в своем Telegram-канале рисунок украинского художника с довольно интригующим изображением. В частности, на изображении Кремль в огне и президент Украины Владимир Зеленский.

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На произведении также есть надпись, которая, в частности, и прибавила интриги. Этот день мы приближали, как могли, отмечено на работе художника.

Это произведение украинского художника Богдана Карпова, которого знают в сеть как "Ветер Степной". Художник в стиле пиксель-арт изобразил Кремль в огне, очевидно, 9 мая во время парада.

В сети одним из первых сделал репост рисунка Андрей Ермак. Он не подписал как другие пользователи, что это "анонс до 9 мая". Руководитель РП лишь заметил, что художник "красиво нарисовал".

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