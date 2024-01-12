'Этот день уже вошел в историю': Зеленский отметил подписание соглашения по безопасности с Великобританией. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали относительно подписанного с Великобританией исторического договора по безопасности, который будет действовать до вступления нашего государства в НАТО. Он подчеркнул, что это первое двустороннее соглашение, реализующее базовую договоренность "Большой семерки" относительно нашей защиты и роста в сфере безопасности.

Видео дня

Об этом Зеленский сказал в пятницу, 12 января, в своем вечернем обращении к украинцам, отметив, что этот день уже вошел в историю нашего государства. Соглашение с Британией предусматривает множество различных аспектов, в том числе и прямую ежегодную поддержку нашего государства. В документе был зафиксирован объем финансовой поддержки на этот год – это 2,5 миллиарда фунтов.

"И в целом на время действия соглашения – а это десятилетний срок – каждый год будет весомый объем поддержки. Это оружие. Плюс поддержка нашего оборонного сектора. Плюс работа наших разведок. Плюс санкции против России. Плюс работа относительно российских активов. Плюс защита от российских ударов в киберпространстве – все, что касается современных технологий. Действительно очень серьезное и современное соглашение", – отметил глава государства.

Зеленский выразил благодарность Великобритании и лично премьер-министру Риши Сунаку за их первенство и лидерство.

"Многие слышали о образцовых договорах безопасности ХХ века между Соединенными Штатами и Израилем, некоторые другие подобные договоренности. Сейчас мы сформировали такой образец для нашего времени – это то, что придает нам уверенности сейчас, пока мы защищаемся от российской агрессии, и фиксирует наши сильные позиции на весь период до вступления Украины в НАТО", – сказал гарант.

Он подчеркнул, что ключевой целью по безопасности Украины остается вступление в Североатлантический альянс. Однако, пока наше государство движется к этому, на основе заключенного с Британией соглашения Украина работает и с другими партнерами над подписанием двусторонних соглашений.

"К базовой договоренности "Большой семерки" присоединились уже почти 30 государств. И я благодарен каждому государству, каждому лидеру, которые уже в этой работе по безопасности с нами. Всем, кто еще присоединится в этом году", – заявил президент.

Отдельную благодарность он выразил лидерам Балтийских государств – Литвы, Эстонии и Латвии, которые ранее посетил с визитами. Во время них были приняты решения об оружии для наших воинов, экономической поддержке Украины и поддержании отношений нашего государства с Евросоюзом и нашего движения в НАТО.

"Благодарю всех в мире, кто помогает! Спасибо всем, кто бьется и работает ради Украины! Горжусь нашими людьми! Именно благодаря силе нашего народа лидеры мира считаются с Украиной и хотят видеть Украину своим партнером. Своим союзником. И должны быть все достойными того потенциала, который есть у Украины", – резюмировал гарант.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали историческое соглашение по гарантиям безопасности. Оно будет действовать до вступления Украины в НАТО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!