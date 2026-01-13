'Этот год доказал': Сырский заявил, что число потерь личного состава ВСУ в 2025 удалось уменьшить на 13%

В прошлом году потери личного состава Вооруженных сил Украины удалось уменьшить на 13%. Несмотря на это 2025 год стал серьезным испытанием для украинской армии.

Об этом в Facebook заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, несмотря на усилия оккупантов, Силы обороны не допустили критических прорывов оккупантов.

"Благодаря результативной боевой работе Сил обороны противник уже длительное время не имеет возможности нарастить свою группировку – ведь мы ежемесячно уничтожаем уже больше российских военных, чем страна-агрессор призывает. в то же время, в течение 2025 года нам удалось уменьшить число собственных потерь личного состава на 13%", – отметил он.

Он подчеркнул, что благодаря результативной боевой работе ВСУ смогли системно истощать оккупантов и помешать им нарастить собственные силы.

Кроме того, защитникам удалось удержать стратегические позиции и создать основу для дальнейших действий.

"Этот год доказал: мы способны системно истощать врага и ощутимо уменьшать его потенциал. Силы обороны не дали агрессору реализовать его планы, сохранили стратегические позиции и подготовили основу для дальнейших действий", – говорится в заметке.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Главнком заявил, что украинская армия изменит требования к проведению базовой общевойсковой подготовки. Также будет усилена Школа инструкторов Сухопутных войск ВСУ, а направление в подготовке будет делаться на качество, а не на количество.

Также Александр Сырский провел совещание, темой которого было обустройство оборонительных рубежей. Генерал отметил, что в 2025 году состояние инженерного оборудования и "антидроновой" защиты значительно улучшилось.

