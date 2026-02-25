'Этот удар трудно переоценить': что означает атака 'Фламинго' на завод в Воткинске и чем она была уникальной. Видео момента взрыва

По меньшей мере трижды в течение января-февраля украинские ракеты "Фламинго" поражали цели на территории РФ. Последний из этих ударов – по заводу, производящему зенитно-ракетные комплексы для российской армии, в городе Воткинск – стал рекордным по дальности и точности поражения.

Ракета преодолела расстояние около 1700 км, чтобы поразить цель. Почему эта атака является уникальной и почему ее значение сложно переоценить, пишет ВВС News Украина.

1700 км до цели: что известно об ударе по заводу в Воткинске

Ударпо Воткинскому заводу (Удмуртия), производящему баллистические ракеты для российской армии – в том числе и межконтинентальные, Силы обороны нанесли в ночь на 21 февраля. В Генштабе в тот же день заявили о поражении объекта и пожаре на территории предприятия.

Для поражения было применено несколько ракет. Представители местных властей признали, что "один из объектов" был атакован – но не ракетами, а дронами.

"Один из объектов в республике подвергся атаке беспилотников со стороны киевского режима. По оперативным данным, есть повреждения и пострадавшие", – заявил тогда губернатор Удмуртии Александр Бречалов.

В то же время в российском минобороны заявили, что сбили шесть из шести "Фламинго", пишет Telegram-канал "Досье Шпиона", который показал видео со "сбитием" одной из ракет непосредственно заводом.

"Пострадал производственный цех №22", – констатирует паблик.

После атаки в сети появились спутниковые фото территории предприятия. На них видно огромную дыру на крыше одного из зданий – размером около 30 на 24 м.

По данным ВВС, пострадали гальвано-штамповочный цех и еще одно производственное помещение рядом.

Источник издания в Силах обороны отметил высокую точность удара и отметил, что в один из уничтоженных цехов ракета попала (речь идет о корпусе завода №19 – гальвано-штамповочный цех), другой уничтожил пожар, вызванный разлетом циркониевых обломков ракеты.

"Таких результатов удалось достичь благодаря модификации боевой части "Фламинго", которая предназначена для поражения именно крупногабаритных целей", – отмечает медиа.

Рекордный удар

В Удмуртию украинские дроны ранее уже долетали. В частности, 1 июля 2025 года несколько дронов СБУ попали в электромеханический завод "Купол", который расположен в Ижевске.

Однако впервые на такое дальнее расстояние – более 1500 км – прилетели не БПЛА, а сверхмощные крылатые ракеты украинского производства. И, по утверждению представителей компании Fire Point, это был рекордный по дальности удар крылатой ракетой: "Фламинго" преодолела расстояние около 1700 км.

"Это был самый длинный удар крылатой ракетой в истории... И это еще был не максимум возможностей "Фламинго", – заявила технический директор Fire Point Ирина Терех.

Заявленная производителем предельная дальность этих ракет – до 3 000 км.

Ракета пролетела над европейской частью РФ незамеченной

"Фламинго" – это довольно большая ракета с размахом крыльев 7 метров и боевой частью около одной тонны. Подъемный вес составляет около 6 тонн.

Запускается ракета с наземной пусковой установки и может лететь к цели на довольно низких высотах (от 20 м до 10 км). При этом круизная скорость полета составляет 650-700 км/ч, а максимальная – до 950 км/ч.

Исходя из этих характеристик, ракета "Фламинго" – это очень большая и относительно медленная цель .

Как ей удалось пролететь почти всю европейскую часть России так, чтобы остаться незамеченной – производитель не рассказал, ограничившись объяснением, что составляющей успеха стало изменение тактики применения ракеты.

"В прошлый раз на пресс-конференции (в ноябре 2025 года, – Ред.) мы сказали, что подбираем тактику применения и, мне кажется, мы ее подобрали", – заявил совладелец компании Егор Скалыга.

Главный инженер Денис Штилерман отметил, что "Фламинго" постоянно совершенствуется, в частности с точки зрения навигации.

"Мы постоянно работаем над этим, и как только у нас будут карты местности с погрешностью где-то 1 м по высоте, то мы сможем использовать систему TERCOM (Terrain Contour Matching – система ориентации по контуру местности, которая используется в американских ракетах. – Ред.) и летать совсем без GPS. Мы и сейчас летаем практически всегда без GPS... Пока у нас таких карт нет, к сожалению, поэтому мы используем другие средства корректировки", – сказал он.

Военный аналитик и авиационный инженер Константин Криволап объяснил ВВС News Украина, что успешность полета крылатой ракеты обеспечили несколько факторов.

Так, "Фламинго", вероятно, смог пролететь значительное расстояние на сверхмалых высотах. Ведь, например, ведущая российская система ПВО С-400 способна обнаруживать воздушные объекты на расстоянии до 400 км, но только в случае, если они идут на значительной высоте, а не у поверхности земли.

"Судя по всему, в ракете "Фламинго" реализованы принципы, которые позволяют ей идти очень низко. Я думаю, что улучшение систем этой ракеты касалось именно уменьшения высоты... Россияне ее фактически не видели", – говорит эксперт.

Еще одним фактором, по мнению Криволапа, могло стать вероятное обхождение ракетой районов с плотным прикрытием ПВО. Таковыми являются "три основные локации": Москва и Подмосковье, оккупированный Крым, а также государственная граница и линия боестолкновения.

"То есть, если преодолеть границу и не погружаться в сторону Московской области, то дальше фактически средств ПВО нет. И даже если есть наблюдение, то есть понимание, где летит ракета, то там нет средств для сбития", – говорит эксперт.

Кроме того, по его мнению, разработчикам удалось улучшить точность "Фламинго". По его оценкам, круговое вероятное отклонение во время удара по Воткинскому заводу составило не более 10 метров.

Значение Воткинского завода для российской армии

В РФ последствия удара по предприятию не комментировали никак. Хотя, по словам эксперта по российским вооруженным силам, старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда (США) Павла Лузина, этот завод имеет критическое значение для российского оборонно-промышленного комплекса.

"Удар по Воткинскому заводу трудно переоценить – это единственный завод в России, выпускающий межконтинентальные баллистические ракеты "Ярс", баллистические ракеты подводных лодок "Булава" и тактические баллистические ракеты "Искандер", – подчеркнул аналитик.

Предприятие осуществляет производство межконтинентальных баллистических ракет (МБР) РС-24 "Ярс", "Ярс-С", "Ярс-М", баллистических ракет ЗМ-30 (Р-30) "Булава" для подводных лодок проекта 955А "Борей-А"; баллистических ракет типа 9М723-1 для ОТРК "Искандер-М" и 9-С-7760 для авиационного ракетного комплекса "Кинжал".

Россия этой зимой использовала баллистические "Искандеры" для ударов по украинской энергосистеме: за неполные три зимних месяца агрессор запустил с этой целью около 200 таких ракет. Сбить удалось около трети из них.

По данным советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова (позывной "Флеш") Россия сейчас производит 60 "Искандеров" в месяц, они на 90% состоят из комплектующих российского производства.

Как пояснил Лузин, гальвано-штамповочный цех, который пострадал от удара, отвечает за часть технологического процесса производства корпусов ракет. Поэтому его поражение "на некоторое время" должно сократить производственные возможности предприятия.

Авиаэксперт Константин Криволап считает, что уничтожение именно этого цеха затормозит процесс производства баллистики в РФ минимум на 3-6 месяцев.

"Этот цех – это начало вообще производства того, из чего потом состоит ракета. Если у вас не будет той "железки", которая сначала проходит штамповку, а затем обрабатывается в гальваноцехе, то вам не из чего собирать ракету", – объясняет эксперт.

Он считает, что микроэлектронику для баллистики РФ могла получать из-за рубежа, но корпуса собирали только на Воткинском заводе.

Далее 27 больше, или На пути к украинской баллистике

Президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля сообщил о том, что РФ атаковала завод по производству "Фламинго", и это затормозило выпуск этого оружия.

"У нас были технические проблемы... Одна из наших крупных производственных линий была уничтожена ракетами 28 российскими ракетами. Теперь я могу об этом говорить, потому что производство уже релокировали и начали частично восстанавливать. Перезапуск продолжается", – подчеркнул глава государства.

В Fire Point не захотели делиться подробностями о последствиях этого удара. В компании лишь отметили, что он не отразился на выполнении госконтрактов по производству ракет.

"Я не хочу указывать ни когда, ни как, ни где (это произошло) и что было потеряно. Но я могу сказать, что после абсолютно каждого прилета мы видим, насколько у нас получилось построить устойчивую систему. Потому что несмотря на эти военные потери, нам удается избежать человеческих потерь, что является самым важным. Что касается материального, то сейчас система настолько диверсифицирована и настолько сильна, что это, да, неприятно по деньгам, но это никак не влияет и ни разу даже на день не задержало сдачу государственных контрактов", – заявила технический директор Fire Point Ирина Терех.

По ее словам, запланированное наращивание темпов производства "Фламинго" тормозится ограниченным финансированием со стороны государства.

Во втором полугодии 2025 года руководство FP публично заявляло об изготовлении около 50 этих ракет в месяц и планах увеличить его до 200.

"Есть вопрос наших производственных возможностей и есть вопрос их контрактации. Сегодня они не на одном уровне... Нашей стране сейчас очень тяжело, есть много приоритетов, которые нужно покрывать. Не одной ракетной программой единой... Поэтому мы очень надеемся на помощь партнеров", – прокомментировала Терех.

По ее словам, сейчас компания, кроме изготовления крылатых ракет, также сосредоточена на создании собственной баллистики. Уже построен соответствующий завод, а первые образцы баллистических ракет проходят необходимые испытания для кодификации в Минобороны Украины.

Технический директор компании прогнозирует, что вопрос баллистики решится в течение "следующих нескольких недель".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что еще до удара по Воткинску в Fire Point обнародовали видео запуска ракет FP-5 "Фламинго" по арсеналу ГРАУ в Котлубане. Он был нанесен в ночь на 12 февраля. Тогда "Фламинго" попал в бункер для хранения боеприпасов площадью 1,2 тысяч кв м на территории арсенала. На фотографиях видны существенные повреждения укрытия.

Также в феврале стало известно об ударе этой ракетой по российскому полигону "Капустин Яр" (Астраханская область). По информации командования ВСУ, на территории полигона один из ангаров был "существенно поврежден".

Обе цели расположены на расстоянии до 600 км от границы с Украиной.

