Эксклюзивные кадры: в Fire Point обнародовали видео запуска ракет FP-5 'Фламинго' по арсеналу ГРАУ в Котлубани

Главный конструктор украинской компании Fire Point Денис Штилерман показал кадры подготовки и пусков украинских дальнобойных ракет "Фламинго". Ракеты атаковали ракетный арсенал ВС РФ в Котлубани Волгоградской области России.

Кадры он показал в своих соцсетях. Пораженный ракетами арсенал был одним из ключевых логистических узлов минобороны России.

Что известно о составе ГРАУ

Заметим, что арсенал ГРАУ в поселке Котлубань Волгоградской области имеет площадь около 3,5 кв. км, мощность – до 264 тысяч тонн боеприпасов, включая артиллерийские снаряды, ракеты для РСЗО и, по данным украинской разведки, оперативно-тактические ракеты "Искандер". Склад имеет железнодорожные подъездные пути и находится в 300–450 км от границы с Украиной, что делает его удобным "хабом" для снабжения российских сил.

Напомним, взрывы прогремели в поселке около 1:30 ночи, а еще через некоторое время началась детонация. Над складом возник огромный столб огня, который наблюдали с расстояния в несколько километров. После ударов по складу местные власти объявили эвакуацию людей из близлежащего населенного пункта.

Как сообщал OBOZ.UA, Генштаб ВСУ подтвердил уничтожение арсенала. Кроме того, в городе Мичуринск Тамбовской области поражено предприятие "Мичуринский завод Прогресс", производящее высокотехнологичное оборудование для авиационных и ракетных систем. На территории завода возник пожар, а результаты и масштаб повреждений уточняются.

Также на временно оккупированных территориях Запорожской области были поражены склады боеприпасов противника в районах населенных пунктов Терпенье и Розовка. Кроме того, подтверждены последствия удара 11 февраля по нефтеперерабатывающему заводу "Волгоградский" в Волгоградской области.

