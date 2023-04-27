'Этот вопрос выживания страны': Резников назвал приоритет №1 в военной помощи Украине

Противовоздушная оборона остается и будет оставаться приоритетом в военной помощи Украине. Защита от ударов с неба является вопросом выживания страны.

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Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников в интервью "РБК-Украина". По его словам, поддержка нашей ПВО означает безопасность по всей стране, поскольку "прилететь может куда угодно".

"Возможность развиваться стране, детям ходить в школу, студентам – в университеты, врачам лечить людей, аграриям собирать зерно – это все безопасность неба. Это выживание страны, способность производить продукты, платить налоги, пополнять бюджет, из которого содержится армия, что очень дорого", – сказал глава Минобороны.

Резников пояснил, что Украина имеет советскую систему ПВО, запасы ракет к которой исчерпываются. Они не производятся в Украине, хот и есть у стран, от которых их получить нельзя. Поэтому нужно поддерживать защиту западными системами ПВО.

Какие это системы, уже решено – теперь необходимо увеличить их количество и количество ракет к ним, добавил министр.

"Не забываем, что авиационная платформа – это тоже часть ПВО. То есть современный самолет поколения 4++ как полноценная закрытая система ПВО. Потому что он тогда будет закрывать лакуны – провалы имеющихся у нас систем советского образца", – сказал Резников.

Кроме того, он рассказал, что на "Рамштайне" объявляют об уже принятых решениях, а также озвучивают нарративы на следующий период.

"Сейчас ключевая наша задача с партнерами – это обеспечение нас запчастями, обслуживанием, ремонтом и боеприпасами к системам, которые мы получили: от снайперской винтовки до HIMARS и танка. Что касается самолетов – я уверен, мы добьем этот вопрос", – отметил глава Минобороны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 21 апреля состоялась 11-я встреча в формате "Рамштайн", по итогам которой было объявлено о поставках Украине ракет к комплексам ПВО и другому тяжелому вооружению. Глава Пентагона Остин Ллойд заявил, что системы ПВО – приоритет № 1 в военной помощи "в ближайшей перспективе".

– Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что средства ПВО не могут закрыть небо над всей Украиной. Их нужно намного больше, а пока Киев в процессе замены советского парка на западный.

– Украина и Италия рассматривают возможность совместно производить системы ПВО Skynex, которые уже несут боевое дежурстве в нашей стране.