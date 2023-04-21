Какое оружие получит Украина: озвучены первые результаты 'Рамштайна'

Украина по итогам 11-й встречи в формате "Рамштайн" получит ракеты к комплексам противовоздушной обороны и другому тяжелому вооружению. Участники заседания 21 апреля поддержали решение о соответствующих поставках.

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Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин во время пресс-конференции после "Рамштайна". Глава Пентагона подчеркнул, что Россия продолжает обстреливать гражданские объекты: школы, больницы и жилые дома – без какой-либо военной цели.

Союзники надеются, что Украине удастся защитить своих граждан от российских дронов и ракет.

"Многие участники нынешней встречи также поддержали предложение о предоставлении ракет к ПВО и другому тяжелому вооружению", – сказал Остин.

Он отметил, что партнеры понимают потребности украинцев. Кроме того, в ЕС предлагают ускорить производство и поставки амуниции для Украины.

Ранее в Пентагоне анонсировали "практическую" дискуссию для обсуждения неотложных потребностей Украины и ее будущей обороны.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников быть максимально активными, чтобы ускорить общую победу. Он заявил, что ожидает от "Рамштайна-11" основательных решений, которые будут отвечать перспективам на поле боя.

Как сказал Зеленский 20 апреля на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в период подготовки к контрнаступлению Вооруженных сил Украины союзникам необходимо обсудить вооружение, которое Киев ждет уже долгое время.

"В частности, это тренинг между миссиями наших пилотов, соответствующее дальнобойное оружие, очень конкретное, с очень конкретными партнерами, с очень конкретным количеством, о котором были договоренности", – сказал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Канада 21 апреля, в день "Рамштайна", объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи на 29 млн долларов. В него войдут оружие, радиостанции, топливо и другое снаряжение.

– Глава Пентагона Ллойд Остин, открывая заседание "Рамштайна", рассказал, что с начала войны НАТО предоставило Украине военную помощь на сумму более 55 млрд долларов.

– В Офисе президента Украины назвали приоритет для "Рамштайна-11". Дальнобойные ракеты – ключевой инструмент для уничтожения логистики оккупантов.

– Накануне "Рамштайна" главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил приоритетные потребности нашей армии с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.

– Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина максимально готовится к 11-му "Рамштайну". Перспективы такого саммита вызывают здоровый оптимизм и обещают плодотворные результаты, причем не только для нашей страны, но и для всей антивоенной коалиции.