ПВО не может закрыть всю территорию: Игнат объяснил, что нужно Украине для эффективного противодействия врагу

Средства противовоздушной обороны не могут закрыть небо над всей территорией Украины. Их нужно намного больше, а пока наша страна идет по пути замены советского парка ЗРК на западный и наращивания мобильных огневых групп.

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Последние уже доказали свою эффективность, поэтому их целесообразно развивать. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона "Єдині новини".

Вооружение и оборудование таких мобильных групп – это стрелковое оружие, пулеметы, устройства ночного видения, тепловизоры, оптика, прожекторы и лазеры.

"Мы в таких реалиях, что не можем сейчас покрыть всю территорию страны средствами ПВО. Patriot поступают, но и С-300, и "Буки" тоже не долговечны. Надо понимать, что эта техника тоже на грани возможностей. Мы постепенно идем по пути замены советского парка техники ЗРК, а мобильные огневые группы это то, что удалось сделать и удается наращивать", – отметил Игнат.

Он сказал, что эффективность мобильных огневых групп растет с каждым днем. Например, даже радиотехническая бригада, задача которой – отслеживание воздушного пространства, во время одной из ночных атак противника уничтожила половину из 10 БПЛА, запущенных Россией.

Спикер командования Воздушных сил отметил, что организация работы украинской ПВО по сути уникальна.

"Украинские защитники и наше производство, которое наращивает обороты, приспосабливаются к реалиям современной войны и производят новейшие средства. Это даже банальные квадрокоптеры, с которых сбрасывают те же гранаты – это тоже изобретение этой войны", – сказал Игнат.

Комментируя вопрос эффективности американских систем С-UAS, которые планируют передать Украине, военный заявил, что это комплексы малого радиуса действия. По его мнению, таких систем нужно много.

"Что такое 5-10 комплексов? Ну это прикрыть где-то один объект важный", – указал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Силы обороны Украины стали первыми, кто применил польские ПЗРК Piorun в реальных боевых действиях. Это вооружение показало свою эффективность в ликвидации вражеских воздушных целей.

– Ранее Юрий Игнат заявлял, что для защиты от российского агрессора Украина нуждается в многоцелевых истребителях, таких как F-16, и в большем количестве систем ПВО.

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