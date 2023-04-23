Тема истребителей в приоритете, но у Украины есть и другие потребности, – Игнат

Для защиты от российского агрессора Украина нуждается не только в многоцелевых истребителях, таких как американские F-16. Чтобы отбивать вражеские воздушные атаки Силам обороны также необходимо больше систем ПВО.

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Хотя правда, что тема самолетов на встречах в формате "Рамштайн" для Киева всегда в приоритете. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"На сегодня мы понимаем, что потребность есть и в другом, в частности, средствах противовоздушной обороны. В приоритете не только сами системы, но и ракеты к ним", – пояснил он.

По его словам, спустя более года полномасштабной войны Украина получила первые зенитно-ракетные системы MIM-104 Patriot, которые уже заступили на боевое дежурство, и другие комплексы для усиления нашей безопасности наземными средствами.

"На получение самолетов уйдут месяцы, а системы ПВО можно получить быстро, ведь мы уже имеем обученных людей", – добавил представитель Воздушных сил.

Напомним: результаты "Рамштайна" показали, что в военной помощи Украине первым пунктом является ПВО, но о самолетах партнеры не забывают. На 11-й встрече в таком формате Запад согласовал Киеву передачу ракет к комплексам ПВО и другого тяжелого вооружения. Министр обороны Алексей Резников заявил, что вопрос об истребителях станет следующим этапом переговоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Польша передала Украине несколько истребителей МиГ-29. А вот в Германии заявили, что их боевые самолеты Tornado и Eurofighter "не подходят" для размещения в Украине. Издание The Telegraph подчеркнуло, что F-16 нужны ВСУ уже сейчас, и объяснило, какова цена промедления.

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