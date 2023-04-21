В Германии заявили, что их истребители 'не подходят' Украине

В Германии заявили, что их истребители Tornado и Eurofighter "не подходят" для размещения в Украине. Они обладают совершенно другими возможностями, "чем те, которые необходимы в боевой ситуации, сложившейся сейчас" на фронте.

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Такую позицию озвучил министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает Tagesschau. Он отметил, что Tornado сейчас нужны Германии для "ядерного обмена" – транспортировки американских ядерных бомб в случае кризиса.

Ранее заместитель главы МИД Андрей Мельник обратился к правительству ФРГ с предложением передать украинской армии боевые самолеты Tornado.

"У Бундесвера есть 93 многоцелевых боевых самолета Tornado, которые вскоре будут выведены из вооружения и заменены F-35. Это хоть и старый реактивный истребитель, но все еще очень мощный. Почему бы не предоставить эти Tornado Украине", – написал украинский дипломат в Twitter.

Напомним: Писториус назвал вполне допустимыми операции украинской армии на территории РФ. По его словам, нет ничего плохого в том, чтобы военные страны, на которую напали, в ходе боевых действий проникли в тыл врага, например, чтобы перекрыть его пути снабжения.

В то же время Писториус заявил, что НАТО необходимо тщательно взвесить членство Украины – военному альянсу якобы еще не время принимать соответствующее решение.

Кроме того, накануне глава Комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что Европа ни при каких обстоятельствах не отправит своих военнослужащих защищать Украину от российской агрессии. Она также исключила возможность передачи украинским воинам современных западных истребителей, потому что, мол, украинские пилоты не могут достаточно быстро их освоить.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Украину из Германии доставили систему ПВО – зенитный ракетный комплекс Patriot. Количество ЗРК не раскрывается, но отмечается, что ПВО поставили в Украину с ракетами;

– также Германия настаивает на введении санкций против российской атомной энергетики. Там призывают ЕС сделать это уже в рамках следующего пакета ограничений.

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