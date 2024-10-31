Эвакуации не подлежит: Силы обороны Украины поразили РЛС 'Подлет' в оккупированном Крыму. Фото

Украинские защитники уничтожили сверхсовременную российскую радиолокационную станцию 48Я6-К1 "Подлет". Эту РЛС враг разместил в Крыму в районе мыса Тарханкут и использовал для выявления и передачи координат целей своим зенитно-ракетным комплексам.

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Об этом сообщил Telegram-канал "Досье шпиона" и обнародовал соответствующие фото. По данным автора канала, удар по российской РЛС украинские военные нанесли еще 23 октября.

Поразили вражескую радиолокационную станцию ударным дроном. Самое интересное, что эти РЛС 48Я6-К1 "Подлет" предназначены в том числе и для обнаружения беспилотных летательных аппаратов. Но, по всей видимости, российская станция не смогла защититься от украинского БПЛА.

Несмотря на то, что РЛС 48Я6-К1 "Подлет" была поражена неделю назад, "станция по-прежнему ожидает эвакуации для дальнейшего ремонта", отметил автор Telegram-канала.

Что известно о РЛС 48Я6-К1 "Подлет"

Российский радиолокационный комплекс 48Я6-К1 "Подлет" – твердотельная трехкоординатная радиолокационная станция кругового обзора, которая может обнаруживать воздушные цели на малых и сверхмалых высотах. Комплекс используется вместе с системами противовоздушной обороны С-300 и С-400 для выдачи целеуказания.

Радиус действия 48Я6-К1 "Подлет" составляет до 300 км, а высотный диапазон – до 10 километров.

Эта РЛС сантиметрового диапазона может одновременно обнаруживать до 200 целей.

Радиолокационный комплекс разработан концерном ПВО "Алмаз-Антей" для Воздушно-Космических Сил России. Испытания стартовали в 2010 году, а первые поставки систем в войска ПВО РФ начались в 2015 году.

Стоимость такой РЛС составляет более 700 миллионов рублей или более 5 миллионов долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники на востоке уничтожили вражескую контрбатарейную РЛС "Зоопарк-1М". Оккупанты пытались спрятать технику в лесополосе, но аэроразведчики обнаружили цель и в сотрудничестве с артиллеристами превратили российскую радиолокационную станцию в металлолом.

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