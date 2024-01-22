Европа должна благодарить нас за защиту с утра до вечера, с вечера до утра: интервью с генералом Романенко

Союзники Украины на Западе по-прежнему "бьют по хвостам" – оказывают военную помощь Украине не на упреждение, а с большим опозданием. Например, сроки поставок истребителей F-16 постоянно откладываются, причем, по сугубо политическим, а не объективным причинам, ведь Запад в основной массе все еще пребывает в иллюзии пацифизма.

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Но ситуация меняется. Последние агрессивные заявления, звучащие из Кремля, и объективная ситуация на украинском фронте все больше убеждают союзников Украины, что угроза агрессии России против одной из европейских стран НАТО вполне реальна. Они уже ощущают "горечь войны". Да, украинцы должны постоянно благодарить Запад за военную помощь. Но точно так же Запад должен благодарить Украину "с утра до вечера, с вечера до утра" за то, что, как минимум, два года они избавлены от необходимости прямого военного столкновения с путинской армией. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о продолжающейся подготовке к первому удару с применением истребителей F-16. В частности, готовятся пилоты, инженеры и необходимая инфраструктура. Действительно ли речь может идти об определенной конкретной, знаковой, символической цели для первого применения F-16?

– На мой взгляд, такая возможность была еще и в прошлом году. Последние сроки поставок F-16 были перенесены на конец 2023 года. По сути, поставки могут произойти достаточно скоро в этом году. Все зависит только от политического решения союзников, а все остальное – от лукавого.

На Западе исходят из своей внутриполитической ситуации, отчасти глобальной, поэтому отодвигают сроки, несмотря на то, что у нас тяжелое состояние на фронте, нам этого не хватает. Вся эта двухлетняя история широкомасштабного этапа войны показывает, что оружие, которое передавал Запад, в большинстве своем мы использовали достаточно эффективно.

У нас не хватает снарядов, не хватает артиллерии. И в целом по основным показателям россияне превосходят нас по потенциалу. И в этих условиях нам необходимо выполнять боевые задачи. Противник наступает практически по всему фронту, от Харьковской области до Херсонской.

Очень сложная информационная ситуация у нашей власти, которая вынуждена объяснять украинцам необъяснимое – почему на Западе не принимаются решения по передаче Украине авиации, дальнобойных ракет, боеприпасов. Все бьется по хвостам вместо того, чтобы работать на упреждение. Это принципиальная хроническая ошибка, которую США делают в течение двух лет.

Если бы нам предоставили все необходимое, мы бы справились сегодня или завтра. Однако имеем ситуацию, которую имеем. Нашему военно-политическому руководству приходится принимать соответствующие решения.

– Вы сказали: "мы бы справились сегодня или завтра". Что вы имеете в виду?

– Как только был бы решен вопрос поставок, мы бы начали планировать и применять вооружения, и это было бы эффективно.

– Наверняка вы обратили внимание на то, что в последнее время в западном информационном пространстве очень активизировалась тема того, что Путин не остановится на Украине, что он пойдет дальше. Многие политические деятели на Западе осознали эту угрозу. Считаете ли вы, что на этой волне сегодня может существенно усилиться и, главное, ускориться процесс предоставления Украине западных вооружений? Что нам быстрей дадут F-16, дальнобойные ATACMS, что США быстрее разблокируют финансовую помощь для нашей страны?

– США в тех условиях, которые имеют место быть, вряд ли что-то смогут сделать быстрее. Сроки только отодвигаются. Снова битье по хвостам. Активизируется Европа, европейское руководство, потому что они чувствуют, что это совсем рядом, что все это отдает горечью войны, которая к ним приближается.

Россия в потенциале может совершать агрессивные действия и в отношении государств НАТО, и в целом европейских государств. Этот потенциал реально был до вторжения в Украину. Не говоря о ядерном оружии, потенциал вооруженных сил РФ для ведения конвенциальной войны превышал потенциал стран НАТО в Европе даже с учетом размещенных в Европе американских войск и вооружений.

Таким образом, у России есть возможность применять свое вооружение по отношению к странам НАТО, а пока они сделали подношение к ненатовским государства, к Грузии, к Молдове, к Украине. Но сейчас вероятность агрессии России в отношении стран НАТО несколько снижена, поскольку они потратили и продолжают тратить большой ресурс на Украину.

Союзники призывают нас с утра до вечера, с вечера до утра благодарить их за помощь. И мы это делаем. Но думаю, что этот процесс должен быть взаимным. Эти государства, в первую очередь, европейские, особенно восточные, должны с утра до вечера, с вечера до утра благодарить Украину за то, что мы подарили им два года на то, чтобы они отбросили свои пацифистские иллюзии и занялись повышением обороноспособности и безопасности своих государств. Мы продолжаем это делать и сейчас.

Если бы наши союзники имели бы более реалистичный взгляд на ситуацию, они бы увеличивали наши возможности воевать с оккупационной армией. А то, что мы умеем воевать предоставленным ими оружием, за последние два года мы убедительно доказали.

– Уточните, пожалуйста. Вы считаете, что Путин сначала должен решить "украинский вопрос", и только потом двигаться дальше в Европу?

– Да. Сейчас добавить к войне против Украины еще одну, даже небольшую войну против какой-либо страны Балтии, думаю, Путин не рискнет. Он по максимуму будет использовать возможности эскалации, что он и делает, а также шантажировать применением оружия массового поражения.

К сожалению, он видит, как проявляют боязнь отдельные политические деятели ряда государств, в том числе европейских, как они себя ведут, как бьют по хвостам уже на протяжении двух лет, и значительно дольше. Ведь с их молчаливого согласия россияне совершали акты агрессии против Грузии. Эти государства даже потворствовали таким агрессивным действиям.

Увы, это не изжито до сих пор. Любой маломальский западный специалист в военной области, в области безопасности может просчитать эти риски, смоделировать возможные варианты развития события и показать, как можно организовать эффективные действия, чтобы остановить Россию. Для этого нужен ресурс, который они своевременно и качественно Украине до сих пор не предоставляют.