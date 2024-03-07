Европейское оружие должно работать на поле боя в Украине, а не залеживаться на складах, – Подоляк

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк призвал Европу принять важные решения для защиты от таких государств как Россия. В частности, лидеры ЕС должны понять, что оружие не может лежать на складах десятки лет – сейчас все европейское оружие должно работать на поле боя в Украине.

Об этом он сказал в эфире телемарафона в среду, 6 марта. Подоляк подчеркнул, что оружие на складах не работает и через 5 лет его придется менять.

"На складах оружие не работает, оружие работает на поле боя. А на складах оно может пять лет отлежать, после этого придется его менять. И поэтому сегодня оружие должно быть в Украине", – сказал он.

Кроме того, по мнению Подоляка, в Европе должны осознать, что деньги пахнут – нельзя работать с Россией, поскольку для Москвы это возможность производить оружие, продолжать войну и в будущем распространить ее дальше в Европу.

"Вы не можете заниматься бизнесом с Россией, думать о том, что можно на России зарабатывать. Дальше – ваши компании не могут работать в РФ, не могут обходить санкции, потому что это и есть продолжение войны. Это как раз и есть возможность РФ производить ракеты" , – сказал советник главы ОП.

Также, как подчеркнул Подоляк, в ЕС должны понять, что никто не будет строить систему защиты против неадекватных стран типа России, кроме самой Европы.

По его словам, в Европе постепенно вырисовывается понимание, что нужно направлять инвестиции в военное производство – ракеты, БПЛА, системы ПВО и все это должно работать на поле боя.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Молдовы Мая Санду заявила, что свобода и демократия в Европе сейчас подвергаются серьезной атаке. Учитывая угрозу со стороны страны-агрессора России наиболее срочная задача для всех европейских государств – помочь Украине.

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