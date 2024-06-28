'Европейцы круто переобулись': эксперт указал на знаковый момент для Украины после визита Путина к Ким Чен Ину

Соглашение между Украиной и Европейским Союзом о сотрудничестве в сфере безопасности де-факто заблокировало китайский "мирный план" по завершению войны. Теперь фраза о "справедливом мире" из уст европейских лидеров имеет конкретное геополитическое значение, а документ по безопасности поддерживает "охоту" на кремлевского диктатора Путина.

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Определенную роль в этом сыграла его поездка к северокорейскому коллеге Ким Чен Ину, считает шеф-редактор OBOZ.UA Орест Сохар. В своем Telegram-канале "Орестократия" он объяснил, как лидер КНДР фактически снимает заклятие с Европы и заставляет западных партнеров Киева "круто менять позицию" по отношению к главе страны-агрессора.

По его словам, для понимания всей важности европейского документа его следует проанализировать в контексте последних событий. В частности, соглашение гарантирует сохранение и усиление санкционного давления на Россию, а также поддержку механизмов ответственности за международные преступления, учитывая с трибуналом по преступлению агрессии.

Сохар напомнил: еще буквально несколько недель назад Запад воздерживался от артикулирования каких-либо серьезных угроз в адрес Кремля.

"А накануне швейцарского мирного саммита партнеры вообще заставили Киев отказаться от упоминаний о трибунале, освобождении оккупированных территорий и т. д. в "10 пунктах плана Зеленского", ограничившись лишь тремя гуманитарными шагами. Поэтому категорические утверждения о санкциях и трибунале стали приятным сюрпризом", – отметил журналист.

Он добавил, что документ соглашения также предусматривает сотрудничество украинского и европейского оборонпрома, поддержку энергетической безопасности, энергетического перехода и ядерной безопасности, а еще обмен разведданными и спутниковыми снимками.

"Одной из ключевых задач ЕС стало увеличение выпуска боеприпасов – в расчете на длительную войну в Украине. Западные дипломаты утверждают, что немецкий Rheinmetall и другие концерны круто наращивают свои мощности. Гораздо эффективнее, чем, например, США", – объяснил эксперт.

Кроме этого, в соглашении прописано продолжение "дипломатической поддержки Украины и глобального охвата с целью достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира". А самый важный пункт, формально воспринимаемый как "за мир во всем мире", действительно весит гораздо больше.

В частности, напомнил автор, неделю назад канцлер Олаф Шольц выступил против переговоров с Россией по Украине, в том числе и о любых территориальных уступках для РФ. В то же время он использовал фразу: "К сожалению, Россия не хочет мира. А Украина стремится к справедливому миру без подчинения и страха перед новой агрессией". По мнению Сохара, теперь словосочетание "справедливый мир" из уст европейского политика имеет конкретное геополитическое значение.

"Похоже, европейцы круто переобулись – от боязни эскалации до трибунала над Путиным и границ Украины 1991 года. Это произошло точь-в-точь после того, как "глупое уехало в корейское турне", то есть встречи Путина с корейским диктатором Кимом. Евросообщество уже не способно игнорировать тот факт, что два самых одиозных тирана планеты сконцентрировались на войне и собираются мультипликировать свои возможности путем взаимной военной поддержки. Поэтому мирный план Украины снова в европейской игре", – говорит шефредактор OBOZ.UA.

Конечно, подытожил он, время покажет, как события будут развиваться дальше. Однако уже сейчас можно констатировать приятную новость: западные партнеры Украины повзрослели.

Как сообщал OBOZ.UA, после визита Путина в Пхеньян и подписание с Ким Чен Ином договора "о всеобъемлющем стратегическом партнерстве" в Южной Корее заговорили о возможном пересмотре подхода к поддержке Украины. По мнению военного эксперта Александра Коваленко, теперь Сеул может приступить к поставкам некоторых боеприпасов и систем ПВО Киеву.

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