Коваленко: договор КНДР и России подтолкнул Сеул к пересмотру помощи Украине. Какое вооружение мы можем получить

После визита Путина в Пхеньян и подписании договора "о всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между Россией и КНДР прозвучали заявления Сеула о возможном пересмотре подхода к поддержке Украины. Многие заговорили о том, что Южная Корея может начать поставки боеприпасов и ПВО в нашу страну.

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Военно-промышленный комплекс Южной Кореи – один из ведущих в мире. Ее танки признаны одними из лучших в линейке современных ОБТ, самоходные артиллерийские установки пользуются большим спросом, а сама страна относится к крупнейшим производителям снарядов калибра 155-мм. Но главное отличие южнокорейского ВПК – это высокотехнологичная, надежная и качественная продукция.

Подробнее о вооружении, которое может очень пригодиться Силам обороны Украины, – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Танки Южной Кореи

На сегодняшний день ЮК производит один из лучших танков в мире K2 Black Panther. Но помимо него на вооружении армии Республики Корея стоят более двух тысяч образцов К1/K1E1/K1A1/K1A2/К2, а также полк советских танков Т-80У.

В 1990-х они были переданы ЮК Россией в счет уплаты долгов и, мягко говоря, эти танки явно выделяются из общей линейки южнокорейских ОБТ, а потому, не исключено, что можно будет договориться о поставках этих машин Украине.

Южнокорейские ББМ

На вооружении армии ЮК стоят более трех тысяч боевых бронированных машин на гусеничном и колесном шасси, в частности – К200/А1, К21, М113 (около 400 на хранении) и, совершенно неожиданно, по батальону БМП-3М и БМП-3Ф. Хотя почему неожиданно? В 1990-х Россия с ЮК расплачивалась за долги не только танками, но и боевыми бронированными машинами.

Не исключено, что мы можем рассчитывать на получение данной техники, также выделяющейся из общей линейки южнокорейских ББМ. Также на себя обращает внимание потенциал М113, которые по опыту применения в зоне боевых действий в Украине показали свое превосходство над советскими БМП-2.

Артиллерия Южной Кореи

Республика Корея является одним из крупнейших производителей артиллерийских боеприпасов, в частности – 155-мм. И если позиция Сеула не изменится, то в первую очередь мы можем рассчитывать на поставки именно боеприпасов.

Что же до техники, то Южная Корея производит одну из лучших в мире самоходных артиллерийских установок К9 Thunder, которая стоит на вооружении армии страны в количестве около 1 300.

Но помимо этой САУ в эксплуатации имеются более тысячи K55/К55А1, являющихся корейской модернизацией М109, более 800 105-мм САУ на колесном шасси К105А1и т.д.

Очень интересной я считаю реактивную систему залпового огня К239. Ее особенностью является универсальность: эта РСЗО может стрелять не только родными южнокорейскими реактивными снарядами калибра 130-мм и 239-мм, но и 227-мм ATACMS по аналогии с M270.

Разумеется на вооружении ЮК также стоит и большое количество минометов калибров 120-мм, 107-мм, 81-мм и 60-мм.

Оперативно-тактические ракетные комплексы ЮК

Поскольку Северная Корея поставляет России баллистические ракеты KN-23 (и ранее я описывал их номенклатуру баллистики подробнее), то было бы некорректно не упомянуть про южнокорейские ОТРК.

Помимо хорошо нам знакомого ATACMS на вооружении ЮК стоят ракеты Hyunmoo-1/2/3 в модификациях A/B/C/D. При этом Hyunmoo-1 (с дальностью поражения целей 180-250 км) выведены из состава армии и находятся на хранении в ориентировочном количестве 200 единиц.

Также небезынтересной может быть и баллистическая ракета Hyunmoo-2А, продолжающая находится в эксплуатации, но имеющая допустимую для экспорта в другие страны дальность – 300 км.

Противовоздушная оборона Южной Кореи

Если уже упоминаем ПВО, то стоит отметить, что помимо большого радиуса действия комплекса MIM-104 Patriot у армии Республики Корея на боевом дежурстве стоит комплекс среднего радиуса действия KM-SAM Cheongung – собственного производства.

Эти системы имеют возможность поражать воздушные цели на высотах до 20 км и дальности до 50 км. Самое интересное в их функционале – это скорость 5 Махов и возможность перехватывать баллистические цели.

Кроме того, ЮК оперирует комплексами малого радиуса действия и зенитными установками, что позволяет создавать эшелонирование в ближней зоне. К таковым относятся комплексы K-SAM Chunma, они же – локализованные ЗРК Crotal и ряд зенитных самоходных установок. В частности, это K30 Biho, которые можно сравнить с ЗСУ Gepard, но с недавних пор получившие усиление ракетой малого радиуса действия, что переквалифицировало их в класс зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК).

Выводы

Южная Корея обладает весьма обширной номенклатурой техники и средств поражения, которыми может быть заинтересована Украина. Но следует реалистично смотреть на вещи. В то время, как КНДР может себе позволить передавать России миллионы боеприпасов и сотни или даже тысячи единиц техники, будучи уверенной, что цивилизованные страны на нее не нападут, ЮК такой уверенностью в ненападении Северной Кореи похвастаться не может.

Тем не менее, если заявления о пересмотре поддержки Украины не останутся всего лишь заявлениями, можно смело говорить о поставках украинской армии боеприпасов, причем не только 155-мм.

Сложно сразу так говорить о комплексах ПВО среднего радиуса действия, скорее можно рассчитывать на компоненту малого эшелона, но все зависит от открытости и готовности Сеула к такого рода поддержке.

Также не стоит исключать возможности убедить Сеул сначала в передаче Украине танков Т-80У и БМП-3М/Ф, а позднее поднять вопрос об М113 и не только. В конце концов заинтересованность в САУ K55/К55А1 и даже К9 Thunder у Украины вполне обоснованная, а потребность крайне острая.

И акцентирую внимание на том, что оружие и техника Южной Кореи – это не только высокие технологии, но и неоспоримое качество. Единственный момент, который пока остается неопределенным, это насколько Сеул готов делиться с Украиной своей качественной и надежной продукцией, даже выведенной из эксплуатации и находящейся на хранении.

О том, что просил Путин у Северной Кореи и каким вооружением она может помочь российским оккупантам, можно прочитать в предыдущей части.