Ежедневно борются за Победу: полицейские, пограничники, гвардейцы и спасатели получили награды ко Дню защитников и защитниц Украины. Фото

Министр внутренних дел Украины Игорь Клменко накануне Дня защитников и защитниц Украины встретился украинскими спасателями, правоохранителями, пограничниками и воинами Национальной гвардии. Глава ведомства вручил награды личному составу органов системы МВД.

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Об этом Клименко сообщил на своем канале в Telegram в понедельник, 30 сентября. Он подчеркнул, что эти люди ежедневно борются за победу Украины над российским агрессором, защищая государство на фронте, ликвидируя последствия российских обстрелов, удерживая порядок в городах.

Каждый из них – Герой для Украины, подчеркнул глава МВД.

"Это наши полицейские, пограничники, гвардейцы и спасатели. Те, кто дают отпор врагу на фронте, ликвидируют последствия атак, разбирают завалы, обеспечивают эвакуацию гражданских и поддерживают правопорядок в населенных пунктах страны. Каждый день, рискуя жизнью, борются за победу", – сказал он.

Клименко вручил работникам системы МВД ордена "За мужество" ІІ и III степени, Даниила Галицкого, медали "За безупречную службу" ІІІ степени, "За спасенную жизнь", а также ведомственные поощрительные знаки отличия МВД "Огнестрельное оружие".

"Благодарю каждого и каждую, кто круглосуточно стоит на защите людей и отстаивает Независимость нашей страны. Вместе – мы сила. Слава Украине! Героям – слава!" – подчеркнул министр.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Клименко встретился с американским бизнесменом, основателем благотворительного Фонда Говардом Баффетом. Они обсудили помощь бизнесмена в реализации проектов МВД.

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