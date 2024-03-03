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Ежедневно доказывает свою эффективность: в 47-й бригаде показали БМП Bradley на поле боя. Фото

Анна Павлова
War
2 минуты
531
Ежедневно доказывает свою эффективность: в 47-й бригаде показали БМП Bradley на поле боя. Фото

Украинские военные показали новые снимки БМП Bradley. Отмечается, что эта техника ежедневно доказывает свою эффективность на поле боя.

Фотографии были опубликованы в Telegram-канале 47-й отдельной механизированной бригады. БМП Bradley является специфической моделью, предназначенной для ведения дальнобойного высокоточного огня.

Ежедневно доказывает свою эффективность: в 47-й бригаде показали БМП Bradley на поле боя. Фото
Ежедневно доказывает свою эффективность: в 47-й бригаде показали БМП Bradley на поле боя. Фото

Стоит отметить, что в воскресенье, 3 марта, появилось видео как экипаж БМП M2 Bradley и операторы FPV-дронов 47 отдельной механизированной бригады подвели вражескую технику, перевозившую вражеский десант, пытавшихся сбежать или спрятаться оккупантов методично выбили.

Что это за бронемашины

M2 Bradley ("Брэдли" – название в честь легендарного американского генерала времен Второй мировой войны Омара Брэдли) – это американская БМП, созданная во второй половине 1970-х годов на базе прототипа XM723 с учетом опыта применения советской БМП-1 и технических особенностей. Marder – как лучше защищенная и вооруженная альтернатива устаревшему БТР M113.

БМП поступила на вооружение армии США в 1981 году и применялась в войнах в Персидском заливе, Ираке и Афганистане. Выпущено 9753 единицы всех модификаций.

Ежедневно доказывает свою эффективность: в 47-й бригаде показали БМП Bradley на поле боя. Фото
Ежедневно доказывает свою эффективность: в 47-й бригаде показали БМП Bradley на поле боя. Фото

М7 Bradley BFIST, она же Bradley Fire Support Team Vehicle, – это созданная в 1990-х годах на базе модели M2A2 Bradley ODS машина наведения высокоточного вооружения и разведки. По сути это уже не боевая машина пехоты и она не используется массово. Известно, что их выпущено всего 55 единиц.

М7 Bradley BFIST имеет ряд особенностей. В первую очередь, на ней нет противотанкового ракетного комплекса TOW, а вместо него установлен лазерный дальномер-подсветитель и система обнаружения целей, которая позволяет работать на расстоянии в 20 км.

Ежедневно доказывает свою эффективность: в 47-й бригаде показали БМП Bradley на поле боя. Фото
Ежедневно доказывает свою эффективность: в 47-й бригаде показали БМП Bradley на поле боя. Фото

Также сообщалось, что таврические десантники под Новомихайловкой уничтожили пехоту РФ на бронетехнике. Воины пообещали такую же судьбу каждому оккупанту, пришедшему на украинскую землю с оружием.

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