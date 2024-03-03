Ежедневно доказывает свою эффективность: в 47-й бригаде показали БМП Bradley на поле боя. Фото

Украинские военные показали новые снимки БМП Bradley. Отмечается, что эта техника ежедневно доказывает свою эффективность на поле боя.

Фотографии были опубликованы в Telegram-канале 47-й отдельной механизированной бригады. БМП Bradley является специфической моделью, предназначенной для ведения дальнобойного высокоточного огня.

Стоит отметить, что в воскресенье, 3 марта, появилось видео как экипаж БМП M2 Bradley и операторы FPV-дронов 47 отдельной механизированной бригады подвели вражескую технику, перевозившую вражеский десант, пытавшихся сбежать или спрятаться оккупантов методично выбили.

Что это за бронемашины

M2 Bradley ("Брэдли" – название в честь легендарного американского генерала времен Второй мировой войны Омара Брэдли) – это американская БМП, созданная во второй половине 1970-х годов на базе прототипа XM723 с учетом опыта применения советской БМП-1 и технических особенностей. Marder – как лучше защищенная и вооруженная альтернатива устаревшему БТР M113.

БМП поступила на вооружение армии США в 1981 году и применялась в войнах в Персидском заливе, Ираке и Афганистане. Выпущено 9753 единицы всех модификаций.

М7 Bradley BFIST, она же Bradley Fire Support Team Vehicle, – это созданная в 1990-х годах на базе модели M2A2 Bradley ODS машина наведения высокоточного вооружения и разведки. По сути это уже не боевая машина пехоты и она не используется массово. Известно, что их выпущено всего 55 единиц.

М7 Bradley BFIST имеет ряд особенностей. В первую очередь, на ней нет противотанкового ракетного комплекса TOW, а вместо него установлен лазерный дальномер-подсветитель и система обнаружения целей, которая позволяет работать на расстоянии в 20 км.

Также сообщалось, что таврические десантники под Новомихайловкой уничтожили пехоту РФ на бронетехнике. Воины пообещали такую же судьбу каждому оккупанту, пришедшему на украинскую землю с оружием.