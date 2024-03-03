'Так будет с каждым оккупантом': таврические десантники под Новомихайловкой уничтожили пехоту РФ на бронетехнике. Видео

Вооруженные силы Украины продолжают успешно демилитаризировать российскую оккупационную армию. Очередные потери врагу нанесли воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады наносят с помощью дронов.

В этот раз они уничтожили пехоту РФ вместе с бронетехникой под Новомихайловкой. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба бригады.

"Продолжаем срывать планы оккупантов и останавливать их штурмовые попытки в Новомихайловке. Очередной вражеский штурм позиций Таврических десантников закончился для них потерями живой силы и бронетехники", – говорится в сообщении.

Новомихайловка остается одним из самых напряженных районов на линии столкновения между российскими оккупантами и украинскими войсками. Враг делает все возможное, чтобы выбить десантников 79-го отдельного десантно-штурмового батальона из этого селения.

Во время последнего наступления противник использовал пехоту, поддерживаемую бронетехникой, однако эти попытки были напрасными. В результате вражеская пехота была ликвидирована, а бронетехника уничтожена.

"И так будет с каждым оккупантом, который появится в поле зрения", - подчеркнули украинские защитники.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее генерал Тарнавский рассказал, что войска России имеют значительное преимущество в боеприпасах на Авдеевском направлении, наращивают интенсивность артиллерийских обстрелов и бросают в бой новые резервы.

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