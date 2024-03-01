Оккупанты на Авдеевском направлении наращивают интенсивность обстрелов и увеличивают количество штурмовых групп, – Тарнавский

Войска Российской Федерации имеют значительное преимущество в боеприпасах на Авдеевском направлении (Донецкая область) и увеличивают интенсивность артиллерийских обстрелов. Оккупанты бросают в бои новые резервы.

У противника есть некоторые локальные успехи. Об этом утром 1 марта сообщил в Telegram командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Он отметил, что "враг наращивает численность штурмовых групп – вплоть до батальонно-тактической группы".

Обстановку Тарнавский назвал динамичной. Украинские воины продолжают ведение оборонной операции, иногда восстанавливают утраченные позиции, выставляют дополнительные позиции отделений, огневые позиции, наблюдательные пункты.

За прошедшие сутки (29 февраля) на Авдеевском направлении наши Герои отбили 25 атак врага, на Новопавловском – 30, на Ореховском – одну атаку.

В операционной зоне ОСГВ "Таврия" за сутки было зафиксировано 36 вражеских авиаударов, 1074 обстрела, 118 атак дронов-камикадзе, а также 56 боевых столкновений.

Общие потери российских захватчиков на этом участке – 319 оккупантов (убитыми и ранеными). Подбито пять российских танков, 13 боевых бронемашин, две артсистемы, 11 автомобилей, два средства ПВО, три единицы спецтехники. Кроме того, поражен вражеский блиндаж.

"Вместе победим! Слава Украине!" – написал бригадный генерал Тарнавский.

Как сообщал OBOZ.UA, британская разведка заявила, что ВС РФ сосредоточили свои основные наступательные усилия на территории, которая находится к западу от Авдеевки. Враг пытается воспользоваться тем фактом, что после потери города у украинских сил нет хорошо защищенных позиций для осуществления обороны.

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