'ФАБ сносит многоэтажку за секунду': запорожский оперативник рассказал о спасении людей во время российских атак

Под постоянными обстрелами Орехова и Гуляйполя, что в Запорожской области, полицейские эвакуируют жителей, спасают раненых и фиксируют военные преступления. Запорожский оперативник Евгений Броун более трех лет работает в прифронтовых районах и спасает людей.

Рассказ оперативника о работе под вражескими атаками обнародовали на странице полиции Запорожской области в Facebook. Правоохранитель рассказал, что он вместе с коллегами прибывает на места ударов, оказывает первую помощь и спасает раненых, часто под повторными обстрелами.

"Чем ближе к войне, тем больше работа сводится к спасению людей", – отметил мужчина.

По его словам, оккупанты методично уничтожают Орехов и Гуляйполе, атакуя прифронтовые города артиллерией, системами залпового огня и управляемыми авиабомбами.

"Враг методично уничтожает инфраструктуру, не оставляя шансов на безопасное укрытие. ФАБ просто сносит многоэтажку за секунду", – рассказал Евгений.

Полицейские работают в режиме постоянной готовности к выездам, в частности из-за угрозы вражеских дронов и повторных ударов.

Один из самых сложных случаев, по словам правоохранителя, произошел в августе 2023 года во время авиаудара. В тот день предупреждение об атаке поступило за считанные минуты.

"Не успели даже спуститься, как раздались взрывы. Один, второй, третий. Далее – крики по рации: есть раненые", – вспоминает оперативник.

Когда правоохранители прибыли на место, работали и оказывали помощь пострадавшим среди пыли и разрушений.

"Каждый помогал тому, кого видел первым. Я подошел к женщине – у нее был осколок в руке. Наложил турникет, удалось остановить кровотечение", – рассказал Броун.

Во время того же выезда он также видел погибшего коллегу, которого эвакуировали под угрозой повторного удара. После этого полицейские приняли решение немедленно доставить тяжелораненого мужчину в стабилизационный пункт.

"Направляясь к укрытию, заметил пожилого мужчину с травматической ампутацией ноги, которому напарник накладывал турникет. Мы приняли решение не прятаться, а немедленно повезли его в ближайший стабпункт. И успели", – рассказал Броун

Кроме спасения оперативники фиксируют последствия российских обстрелов и военных преступлений. Полицейские документируют разрушение гражданской инфраструктуры и атаки на мирных жителей.

"Оператор дрона видит, что это гражданские – женщина или пожилой мужчина. И все равно атакует. Для меня это – сознательное убийство. И мы должны это доказать", – отмечает Евгений.

Несмотря на постоянную опасность, эвакуация раненых и погибших продолжается даже под угрозой новых атак, иногда только во время относительного затишья на рассвете. По словам Броуна, полицейские хорошо знают местность и людей, которые остались в прифронтовых городах, и продолжают работать там, где это критически необходимо.

