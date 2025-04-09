'Фактически мы потеряли бы треть армии': Сырский объяснил нюансы с демобилизацией в Украине

Среди острых вопросов, которые сейчас обсуждаются в украинском обществе, есть вопросы демобилизации защитников, которые воюют с 2022 года. Впрочем, с проведением такой демобилизации и обеспечении возвращения домой тех отслуживших три и более года военных, по мнению военного командования Украины, есть существенная проблема.

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Принятие решения о демобилизации означало бы, что Украина сразу потеряла около трети личного состава сил обороны. Такое заявление сделал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью LB.ua

Отвечая на вопрос о том, насколько реалистична демобилизация военных, защищающих Украину с 2022 года, главком ВСУ отметил: если бы такое решение было принято – Украина фактически одномоментно потеряла бы около трети своей армии. По его словам, "много людей" из тех, кто ныне защищает родную землю от врага, присоединились к войску еще в начале полномасштабной агрессии РФ.

"Помните, когда Верховная Рада поднимала в прошлом году вопрос, чтобы включить в закон о мобилизации вопрос демобилизации и предоставить возможность демобилизоваться тем, кто отслужил три года, тогда мы посчитали, что в апреле этого года из всего количества группировки, которая была у нас на фронте, около 350 тысяч уволились бы сразу. Фактически мы бы потеряли треть армии", – подчеркнул Сырский.

Напомним, ранее Сырский рассказал об уничтожении российского бомбардировщика Ту-22М3 за 100 млн долларов. По словам главкома ВСУ, украинский беспилотник попал в стратегический самолет врага, как только тот приземлился на вражеском аэродроме.

Также сообщалось, что главком подтвердил: Россия фактически начала наступление на Сумщину и Харьковщину. Ранее об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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