Фактически складывает дома: в ВСУ сказали, какое оружие врага самое разрушительное в Часовом Яру

Российские оккупационные войска продолжают стирать с лица земли Часов Яр в Донецкой области. Враг бьет по городу КАБами, ствольной артиллерией и тяжелыми огнеметными системами (ТОС) – последние являются наиболее разрушительным видом вооружения.

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Ими оккупанты обстреливают Часов Яр ночью, от чего еще стоящие дома буквально складываются. Об этом в эфире "Еспресо" рассказал представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Иван Петричак.

"Продолжаются стрелковые бои, артиллерийские дуэли, контрбатарейная борьба. Враг продолжает разрушать населенный пункт. Регулярно по Часову Яру и вглубь города залетают российские КАБы, ствольная артиллерия, а самыми разрушительными являются системы ТОС, которые ночью прилетают и фактически складывают дома. Обстрелы продолжаются, ситуация остается напряженной", – сказал он.

Военный отметил, что после того, как наши Силы обороны отошли на другую сторону канала, количество вражеских артиллерийских обстрелов уменьшилось. Однако это не означает, что ситуация в Часовом Яру стала более спокойной.

Петричак отметил, что наши эвакуация и логистика работали все время, что позволяло и подвозить боеприпасы, и вывозить раненых.

"Мы в последние дни перед тем, как Силы обороны покидали тот разрушенный район города, пытались снять, как это все происходит, чтобы показать зрителям и всему обществу, почему так важно отойти оттуда. Держать там территории было сложно, потому что враг планово разрушал все – и дома, и позиции – перемешивал с землей", – добавил представитель бригады.

В сети показали, как сейчас выглядит город Часов Яр на Донетчине – оккупанты фактически его разрушили. На кадрах сравнили вид микрорайона Канал в июле 2022 года и 8 марта 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, у российских оккупационных войск нет полного контроля над микрорайоном Канал в Часовом Яру. Эта территория полностью уничтожена и скорее является серой зоной.

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