Россия уничтожает все: Часов Яр сравнили в 2022 и 2024 годах. Спутниковые фото

Войска страны-агрессора России продолжают равнять з землей мирные украинские города. В сети показали, как сейчас выглядит город Часов Яр в Донецкой области – оккупанты фактически его разрушили.

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В частности на спутниковых снимках, обнародованных изданием "Радио Свобода" в четверг, 4 июля, показан микрорайон Канал. В Силах обороны накануне сообщили, что покинули эту часть Часового Яра из-за того, что их позиции там были полностью разрушены российскими авиаударами и обстрелами.

На кадрах сравнили вид этого микрорайона в июле 2022 года и 8 марта 2024 года. Целых домов, как видно по фото, там не осталось – войска России все уничтожили.

Утром 4 июля спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин подтвердил, что подразделения Сил обороны Украины вышли из микрорайона Канал в Часовом Яре. Удержание позиций стало нецелесообразно из-за значительных разрушений, существовала большая угроза жизни украинских военнослужащих.

Защитники Украины отошли на более защищенные и подготовленные позиции.

Ранее в ГПСУ показали последствия постоянных обстрелов в городе Часов Яр. Эти кадры – очередное доказательство, что везде, куда приходит "русский мир", остаются лишь изуродованная земля и руины. "Русские, мы вам этого никогда не простим!" – написано на стенах одного из разрушенных домов, в котором когда-то жили люди.

Также ранее опубликовали видео Часового Яра с высоты – из-за постоянных российских бомбардировок он превратился в очередной город-призрак. Судя по кадрам с БПЛА среди руин населенного пункта не заметно признаков жизни.

Как сообщал OBOZ.UA, войска России пытаются расширить свое продвижение в Донецкой области в направлении Краматорска и Славянска. Бои ведутся в районах Часова Яра, Клещиевки и Калиновки, которые враг пытается взять под свой контроль.

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