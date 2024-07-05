У оккупантов нет полного контроля над микрорайоном Канал в Часовом Яре: Коваленко объяснил ситуацию. Карта

Российские оккупационные войска не имеют полного контроля над микрорайоном Канал в Часовом Яре. Эта территория полностью уничтожена и скорее серой зоной.

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Об этом OBOZ.UA 5 июля рассказал Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Он уточнил, что россияне держат контроль только над восточной частью микрорайона.

"Ну, во-первых, у российских оккупантов сейчас нет полного контроля над Каналом. Они имеют фактически контроль над его восточной частью и в центр по улице Образцовой, там, где перекресток с Кошевого. И дальше это разрушенный фактически микрорайон", – объяснил он.

Эксперт отметил, что микрорайон Канал полностью разрушен.

"Вообще он полностью разрушен, его стерто с лица земли, вы только что видели. Но именно за центром иметь какие-то закрепленные позиции в руинах очень тяжело. Поэтому, в принципе, можно сказать, что Канал является больше серой зоной, чем контролируемая российскими оккупантами территорией", – уточнил он.

Утром 4 июля спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин подтвердил, что подразделения Сил обороны Украины вышли из микрорайона Канал в Часовом Яре. Удержание позиций стало нецелесообразным из-за значительных разрушений, существовала большая угроза жизни украинских военнослужащих.

Как сообщал OBOZ.UA, войска России пытаются расширить свое продвижение в Донецкой области в направлении Краматорска и Славянска. Бои ведутся в районах Часового Яра, Клещиевки и Калиновки, которые противник пытается взять под свой контроль.

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