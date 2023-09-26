'Фальшивая армия': Financial Times показали производство 'Метинвеста', где делают макеты техники, которая 'обманывает' оккупантов

Макеты оружия, которые нельзя отличить от оригинала, на предприятии Метинвест делают из "подручных материалов" - пластиковых труб, пеноблоков, использованных шин и дерева. Сейчас добавляют больше металла: нагреваясь, он вводит в заблуждение российские тепловизоры, заставляя их думать, что "оружие" перед ними только перестало стрелять. Об этом пишет в своем репортаже корреспондент Financial Times в Центральной и Восточной Европе Кристофер Миллер, посетивший производство инженерных сооружений Метинвеста.

Метинвест уже поставил украинской армии более 250 макетов техники. Старший специалист, пожелавший остаться неназванным из соображений безопасности, говорит, что сейчас они могут производить от 10 до 15 единиц в месяц.

По словам работника, производство реалистической гаубицы Д-20 занимает четыре дня, а американской гаубицы М777 – 14 дней. Стоимость каждого макета – от нескольких сотен до нескольких тысяч евро. Это значительно дешевле, чем самые современные снаряды, ракеты и дроны, используемые русскими для их уничтожения.

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"Недавно российские войска выпустили ракету Х-35 стоимостью около 1 миллиона евро для уничтожения радиолокационной системы-муляжа. На макет радара мы потратили 1000 долларов", - отметил менеджер Метинвеста.

В этом месяце сотрудники Метинвеста показали Financial Times, как производят советские гаубицы Д-20, гаубицы М777 американского производства, украинские радиолокационные системы 35Д6М, радары Lockheed Martin Sentinel A4, минометные установки и многое другое.

По словам руководителя предприятия, они стремятся к "максимальной подлинности", но в то же время производят как можно более дешевые копии. Используют все, что лежит вокруг завода Метинвеста: пластиковые трубы, пеноблоки, использованные шины, дерево и металл.

"Муляжи должны быть достаточно легкими, чтобы их можно было легко транспортировать. И в то же время достаточно реалистичными, чтобы убедить российские войска, которые используют высокотехнологичные дроны, что они являются настоящими целями. Наш успех измеряется уничтожением макетов. Когда в них попали, это значит, что мы сохранили наше оружие и жизнь наших ребят, а враг потратил более дорогое вооружение", - говорит руководитель предприятия Метинвеста.

Военные по всему миру десятилетиями использовали муляжи, чтобы обманывать врагов на войне, пишет издание.

"Возможно, лучшим примером является масштабная программа накануне операции "Нептун", которая имела целью обмануть немцев относительно того, где и когда начнется вторжение в Европу. Она охватывала строительство бутафорных лагерей и оборудования в Англии, создание фальшивых радиосетей, публикацию ложных историй в газетах и назначение фальшивых командиров во главе мифической армии под названием "Первая группа армий США", - говорит Мик Райан, генерал-майор австралийской армии в отставке и военный аналитик.

Россия также владеет арсеналом муляжей, состоящий из надувных истребителей МиГ-31, ракетных систем С-300 и боевых танков. Украинцы высмеивают их за то, что сдуваются на поле боя, пишет Financial Times.

Группа Метинвест является крупнейшим в Украине производителем железорудной продукции и стали, а также владельцем металлургических комбинатов "Азовсталь" и ММК имени Ильича, захвативших российские войска в Мариуполе в первые месяцы вторжения. Большинство акций компании контролирует бизнесмен Ринат Ахметов, лично поддержавший идею создания моделей техники, указывает издание.

"Каждый сотрудник Метинвеста делает все возможное, чтобы сохранить жизнь наших бойцов на передовой. Военные муляжи – это лишь небольшая часть нашего вклада в общую победу", – сказал Ахметов в интервью FT.