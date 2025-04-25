Фальшивое знамя не помогло: в Черном море задержали судно РФ с краденым зерном из Крыма. Фото

В Черном море украинские пограничники арестовали судно российского "теневого флота", шедшее под флагом одной из стран Азии. Это судно вывозило с временно оккупированных территорий на юге Украины краденое украинское зерно.

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В ходе обыска после задержания судна на борту были найдены доказательства его причастности к незаконным перевозкам. Подробности сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"В Черном море арестовано судно, незаконно вывозившее украинское зерно из оккупированного Крыма. Операцию задержания провели Морская охрана Госпогранслужбы и СБУ – в рамках комплексных мер противодействия экономическим преступлениям РФ", – говорится в сообщении.

В рамках расследования, проведенного украинскими следственными органами, было установлено, что в конце 2024 года судно вывезло из порта Севастополь около 5 тысяч тонн украинской пшеницы. В этот город в оккупированном Крыму зерно свозили с временно оккупированной части юга Украины.

"Чтобы скрыть настоящее происхождение груза, судно ходило под флагом одной из азиатских стран – так работает "теневой флот" РФ", – добавили в ГПСУ.

После остановки судна на его борту был проведен обыск: изъяты навигационное оборудование, документы и другие доказательства причастности к незаконной перевозке.

"Сейчас судно арестовано, экипаж передан для проведения процессуальных действий. Досудебное расследование продолжается", – констатировали в Госпогранслужбе.

Напомним, ранее в ГПСУ назвали основные угрозы для Сумщины. Пограничники рассказали, что россияне пытаются продвинуться вглубь территории и создать так называемую "серую зону" как в Сумской области, так и в Харьковской области.

В Сумской области малые группы российских штурмовиков направляют усилия в направлении населенных пунктов Новенькое, Басовка и Журавка, в Харьковской наиболее горячими остаются направления Волчанска и Липцев.

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