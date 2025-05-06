'Фанатики, которые научились у ИГИЛ': британец, воевавший за Украину, рассказал о жестокости войск РФ

Российские оккупанты систематически совершают военные преступления в Украине, в том числе, против военнопленных. Британский доброволец Мейсер Гиффорд, воевавший за Украину, считает, что российские войска переняли многие из своих самых жестоких приемов у террористов ИГИЛ.

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По его словам, подразделение, в составе которого он принимал участие в боях, поклялось никогда не сдаваться в плен живыми. Об этом сообщает Business Insider.

Гиффорд отметил, что российский диктатор Владимир Путин использует агрессию как "войну на уничтожение" и фактически наследует поведение боевиков ИГИЛ. Британец заявил, что российские оккупанты невероятно опасные, зачастую фанатичные или отчаянные люди, которые хотят пытать и убивать.

Гиффорд воевал на горячих направлениях, в том числе, в Херсонской и Донецкой области. Ранее доброволец принимал участие в боевых действиях в Сирии, поэтому не понаслышке знает о зверствах террористов ИГИЛ. По его словам, существуют широко распространенные и систематические пытки и жестокое обращение с военнопленными. Это включает в себя избиения, электрошок, сексуальное насилие, удушение, лишение сна и имитацию казни.

Признавая, что все войны носят насильственный характер, Гиффорд сказал, что он был "по-настоящему шокирован" тем, что он увидел в ходе боевых действий в Украине. Британский доброволец считает, что российские войска переняли многие из своих самых жестоких приемов в Сирии.

По словам Гиффорда, террористическая группировка ИГИЛ, судя по всему, послужила образцом для российских войск в войне против Украине. По его словам, уровень и масштаб варварства России в отношении мирного населения напомнили ему ту же тактику, которую использовало "Исламское государство".

Напомним, украинские правоохранители идентифицировали двух российских оккупантов, подозреваемых в жестоком обращении с гражданскими украинцами и совершении военных преступлений. Захватчики похитили и пытали мать украинского правоохранителя, а один из них еще систематически насиловал женщину.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины заочно объявила о подозрении одному из российских палачей, который безжалостно издевался над украинскими военнопленными. Речь идет об Алексее Хавецком, заместителе начальника "исправительной колонии № 7", расположенной во Владимирской области России.

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