Фанера, пенопласт и полетный контроллер: в сети показали обломки БПЛА 'Гербера', которым Россия атаковала Украину. Фото

В сети появились изображения обломков БПЛА "Гербера", которым Россия недавно атаковала Украину. Для создания этого беспилотника оккупанты использовали максимально простые и дешевые комплектующие.

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Соответствующие снимки были распространены в Telegram-канале "ОПЕРАТИВНИЙ ІНФОРМ". Как отмечается, внутри такого беспилотника нет взрывчатки.

Корпус беспилотника оккупанты смастерили из фанеры и пенопласта. Он оснащен обычным GPS и полетным контроллером. Все комплектующие и сборка максимально просты и дешевы.

Некоторые из БПЛА, которые использовали оккупанты во время недавней атаки, упали из-за окончания топлива. Как отмечается, задача таких беспилотников заключалась именно в истощении нашей системы ПВО.

Ранее сообщалось, что во время массированной атаки "Шахедов" по Украине в ночь на 31 июля российские оккупанты также запускали значительное количество дешевых дронов-приманок из пенопласта. Это делается для истощения украинской ПВО и отвлечения внимания на фальшивые цели.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 31 июля российские оккупационные войска запустили против Украины 89 "Шахедов" и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Все воздушные цели обезвредили защитники украинского неба.

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